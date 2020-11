EXCLUSIV Pepe i-a mai cerut o șansă Ralucăi Pastramă pentru a se împăca. Răspunsul l-a lăsat fără replica. Ce a recunoscut

Artistul a făcut tot ceea ce a fost omenește posibil pentru a-și convinge soția să mai acorde o șansă căsniciei lor, însă aceasta a fost de neînduplecat

Pepe nu a dorit să se despartă de Raluca

Duminică seara, Pepe a anunțat pe canalele de socializare că el și soția sa divorțează, după un deceniu împreună. Artistul nu a dorit să ofere prea multe informații despre motivele separării, însă a dat de înțeles că Raluca Pastramă este cea care nu mai dorește să continue mariajul. Playtech.ro a aflat mai multe detalii despre discuțiile avute de cei doi soți înainte de a lua decizia finală. Astfel, conform surselor, Pepe a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a-și convinge soția să mai dea o șansă mariajului lor, însă nu a reușit sub nicio formă să o convingă: “Ei au probleme de aproximativ un an, dar Pepe a reușit de fiecare dată să redreseze situația. O împăca pe Raluca mereu cu câte o vacanță în doi, în care se reconectau. Acum, ceva s-a rupt, iar el nici nu și-a dat seama în timp util. S-au îndepărtat mult și s-a ajuns în situația aceasta. Au stat și împreună mai mult ca niciodată din cauza pandemiei. Pepe era mereu plecat, era altceva înainte, nu stăteau tot timpul împreună. El i-a propus Ralucăi toate varientele posibile pentru a-și salva relația, dar ea nu a mai dorit de data aceasta. I-a spus că pur și simplu nu mai are sentimente, că iubirea s-a dus. Că îl vede ca pe un partener de viață, un prieten bun, tatăl copiilor ei, dar nu ca pe bărbatul de care este îndrăgostită. Iar atunci, Pepe a înțeles că nu mai este absolut nimic de făcut. Cât despre infidelitate, vă garantez că din partea lui nu s-a pus problema, el o divinizează pe soția lui”, ne-au declarat apropiați ai cuplului, pentru playtech.ro.

Pepe, pus de socru să semneze un contract prenupțial

Povestea latino-loverului cu Raluca Pastramă a evoluat cu pași repezi, arzând multe etape. Astfel, după numai trei luni, artistul o ceruse în căsătorie pe tânăra cu 12 ani mai mică. Pe atunci, tatăl Ralucăi, controversatul om de afaceri Ion Pastramă, l-a convocat la o discuție serioasă pe potențialul său ginere, în care l-a întrebat ce planuri de viitor are, care îi sunt intențiile, dar și dacă ar fi de acord să semneze un contract prenupțial. Pepe nu a stat nicio clipă pe gânduri și a acceptat condițiile impuse de socrul său, pentru a demonstra că o iubește sincer pe Raluca și că nu este interesat de banii ei. Acum, cei doi soți au de împărțit doar bunurile achiziționate de artist, mai exact vila în care au locuit împreună în ultimii opt ani. Așa cum deja a declarat, Pepe va lăsa casa soției sale, pentru ca cele două fiice să crească în mediul în care au copilărit.