Pepe a apărut la braț cu o vedetă de top din Antena 1, imediat după anunțul divorțului

La începutul acestei luni fanii aflau de divorțul iremediabil dintre Pepe și Raluca Pastramă. Se pare că au existat tensiuni în familie de vreo doi ani. Surse spun că și Pepe ar fi alimentat acest deznodământ implicându-se într-o relație extraconjugală.

Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste. Lucrurile păreau a merge bine în familia celor doi, Pepe și Raluca Pastramă. Dar aparențele sunt înșelătoare, iar vestea divorțului a venit pe neașteptate. Dar, conform unor informații recente, Pepe nici nu a anunțat bine că va divorța, și a și fost surprins la braț cu altcineva. Cei de la cancan.ro relatează despre moment, spunând că Pepe a fost surprins alături de Ozana Barabancea, colega lui de breaslă. Nu vă gândiți că ar fi ceva între cei doi, nici pe departe. Pepe și Ozana Barabancea au fost surprinși la aceeași sală de aerobic. De altfel, nu de puține ori, cei doi au petrecut câteva ore împreună.

Divorțul celor doi, așa cum spuneam, a venit pe neașteptate. Cei doi au împărțit bune și rele timp de opt ani, perioadă în care Raluca a adus pe lume și două fetițe. Deși Pepe anunța că va încerca să mențină o relație ambială cu viitoarea fostă soție, lucrurile nu știm cât vor escalada, având în vedere că au de împorțit aproape un milion de euro, ca avere. Pepe a fost cel care a făcut anunțul, spunând că au căzut de acord ca divorțul să se desfășoare la notar, și nu la tribunal.

”Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine.

Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor. (…) Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, a mărturisit Pepe.