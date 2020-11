Mihai Onilă, dezvăluiri înfiorătoare la 4 ani de la moartea fiicei sale. Cum ia legătura cu ea

Mihai Onilă face dezvăluiri cutremurătoare la 4 ani după ce fiica lui a plecat de pe acestă lume. Cum reușește să ia legătura cu ea atunci când îi e dor și de ce îi pare cel mai rău în această perioadă?

Fostul solist al trupei AXXA trece prin clipe cumplite încă de când fiica sa s-a îmbolnăvit. Fostul artist în vârstă de 49 de ani este un munte de durere din cauza tragediei care s-a abătut asupra vieții de familie. Ioana Emily a murit în urmă cu patru ani, la scurt timp după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer la cap, iar mai apoi a trebuit să suporte și faptul că relația dintre el și soția sa nu mai mergea, decizând de comun acord că de acum vor merge pe drumuri separate. Mihai a povestit despre toate necazurile sale în cadrul unui interviu pentru impact.ro. Fostul solist o poartă acum în minte și în suflet pe fiica sa și-i duce dorul neîncetat. Din păcate, acesta a povestit că ea își face apariția în visele sale, dar cu toate astea susține că poate comunica cu ea în astral, la nivel mental.

„Nu am visat-o niciodată pe Ioana, în schimb eu pot comunica cu ea în astral, la nivel mental. Nu mă sperie vocea ei, o aud perfect, avem lumea noastră, e un mod de a-mi alina dorul de ea”, a spus solistul, pentru sursa citată. „Îmi apărea în gânduri, o auzeam, îmi spune că numele ei este Emy, vorbeam cu ea mental. Am crezut că e băiețel, la început. Atât a fost misiunea ei pe pământ”, a spus Mihai, care deși este bioterapeut și a vindecat cazuri grave, nu a mai putut face nimic atunci când a fost vorba de propria fiică, mai cu seamă că boala Ioanei a avut o evoluție mult prea rapidă.

„Sunt muncitor, în Belgia mi-am făcut și studii de specializare ca Inginer de Sunet, am propriul meu studio, cine mă cunoaște știe că sunt un solist în regulă, să nu mai trezesc vreo frustrare, că-s terapeut, pot trăi și așa destul de bine, deci ceva de muncă în țară cred eu că găsesc. Nu am cățel, nu am purcel, nu am casă, nu am mașină, adică am, dar rămân la fosta, am doar un suflet bun și iubitor, în ceea ce privește relațiile îl las pe Dumnezeu să ajungă la mine femeia pe care mi-o trimite El. Acum, întrebarea e, merită să plec din Belgia unde sunt de 6 ani și să mă întorc în țară, sau să nu mă întorc în țară? Tu ce sfat îmi dai? În ultimele 2 săptămâni am trecut și eu prin stările acuzate de oamenii care “cred” că au un virus, dar nu cred în această boală, cred că este cea mai mare minciună spusă vreodată omenirii”

Mihai Onilă (Sursa: impact.ro)