Pandemia de coronavirus a pus pe butuci afacerile vedetelor. La un pas de colaps a fost și Mihai Albu, celebrul designer de încălțăminte, care a reușit să se redreseze în ultima clipă. Într-un interviu oferit, în exclusivitate, pentru PlayTech.ro, Mihai Albu ne-a povestit despre problemele avute cu afacerea cu încălțăminte, dar și despre fosta soție, Iulia Albu, cu care se află într-un mare război al declarațiilor.

Firmele din domeniul de organizări de evenimente și tot ce este legat de nunți și botezuri au fost puse la grea încercare de pandemia de coronavirus. Mulți și-au văzut afacerile cum se prăbușesc, fără a putea face ceva în acest sens. Chiar și celebrul designer Mihai Albu a fost la un pas de faliment. A reușit, din mers, să se reinventeze:

“Pandemia a afectat pe toată lumea, iar eu nu fac excepție. Pantofii mei erau pentru ocazii speciale iar piața asta efectiv s-a prăbușit, credeam că nu mai apuc anul ăsta. Am avut însă un moment de inspirație și m-am reinventat, m-am reprofilat pe încălțăminte casual, de foarte bună calitate și la prețuri accesibile. Lucrurile nu sunt roz pentru nimeni, am luat și un credit de la bancă pentru a acoperi nevoile firmei, însă sunt mulțumit de cum merg lucrurile acum”, ne-a declarat designerul.

Chiar dacă a avut ceva dificultăți din punct de vedere financiar, Mihai Albu și-a respectat întotdeauna obligațiile față de fiica lui și i-a virat la timp pensia alimentară de aproximativ 1000 de lei.

“Sunt un om responsabil și îmi achit întotdeauna partea mea de cheltuieli pentru fiica mea. Am plătit mereu pensia alimentară și câteodată chiar mai mult, atunci când am considerat că este nevoie, cum ar fi începutul de an școlar. Atunci cheltuielile sunt mai mari și mi se pare de bună-simț să contribui mai mult”, ne-a mai spus designerul.