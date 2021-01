EXCLUSIV Iulia Albu, dosar penal și închisoare?! Vestea e cruntă: pericolul neștiut care s-a aflat acum

Razboiul dintre Mihai Albu și fosta sa soție este departe de a se incheia. Designerul a depus două plângeri penale împotriva Iuliei iar încălcarea unei hotărâri judecătorești poate fi pedepsită chiar cu închisoarea.

Mihai și Iulia Albu au divorțat în urmă cu șapte ani iar de cinci ani drumurile lor, ca și familie, s-au separat complet. În 2016 a avut loc procesul de custodie al Mikaelei, fiica celor doi, acum în vârstă de 11 ani, iar judecătorii au decis ca minora să rămână la mamă, stabilind și un program de vizitare pentru tată. Totul bine și frumos doar că Mihai Albu susține că decizia instanței de judecată nu este respectată și nu are de gând să lase lucrurile așa.

“Mikaela are domiciliul la Iulia, iar eu o pot lua la mine în weekendurile unu și trei ale fiecărei luni, plus două săptămâni în vacanța de vară și una în cea de iarnă. Iulia nu respectă acest program și nu mă lasă să iau fata, îi încalcă dreptul de a petrece timp cu tatăl ei. Abaterile au fost repetate și tocmai de aceea am și depus plângere penală în acest sens, chiar două, pe numele Iuliei. Din câte știu se poate alege cu amendă penală, iar în cazul în care abaterile se mai repetă, chiar închisoare de la 1 la 3 luni. Nu-mi doresc să se ajungă acolo, nici nu cred că se va ajunge, vreau doar să-mi văd fiica în puținul timp în care am dreptul legal să fac asta”, a declarat Mihai Albu pentru Impact.ro.