EXCLUSIV Mama adoptivă a Gabrielei Cristea dă de pământ cu Maria Constantin: „Să se uite în oglindă, a făcut un fund de nu mai intră pe ușă”

Scandal între ultimele două soții ale lui Marcel Toader! Recent, Maria Constantin a făcut-o pe Gabriela Cristea grasă, iar declarația ei nu a rămas fără ecou. Mama “adoptivă” a Gabrielei sare la gâtul blondinei.

Scandalurile par să nu se mai termine în lumea mondenă a Capitalei! De această data, Maria Constantin este cea care reușește să stârnească reacții controversate după ce a declarant faptul că fostul ei soț, Marcel Toader, spunea despre Gabriela Cristea numai cuvinte urate:

„A cincea soție. Dacă eu am fost a șasea, ghici ciupercă ce e? În momentul de față am observat că are o problemă cu greutatea. N-o cunosc personal. Fostul soț îmi spunea că este o femeie foarte rea. Fostul soț mi-a zis, care din păcate nu mai este. Asta e din descrierile lui, eu nu știu mai multe. Nu ar fi neapărat un defect să fii „supraponderală. Am văzut niște filmări recente și am observat că a luat ceva în greutate, dar asta nu e de judecat, are deja doi copii”’, a declarat Maria Constantin la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV.