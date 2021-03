Gabriela Cristea a început să plângă pe stradă. Soțul ei a filmat tot ce s-a întâmplat VIDEO

Gabriela Cristea a început să plângă în fața tuturor, fiind un moment foarte sensibil pentru aceasta. Vedeta nu a mai ținut cont deloc de cei care o privesc.

Gabriela Cristea nu și-a mai putut stăpâni lacrimile, chiar dacă mai mulți o priveau. Vedeta a spus cine a făcut-o să plângă în public. Așdara, cu oczaia primei zile de grădiniță a fetelor sale, Victoria și Iris, acesta a dat frâu liber emoțiilor. Și chiar în acel moment a fost surprinsă de camera de filmat a soțului ei, care o încuraja pe Gabriela Cristea să zâmbească și să nu mai plângă. Mai mult decât atât, soțul ei a spus că într-o zi o să râdă împreună despre momentul în care bruneta a izbucnit în plâns, imediat după ce și-a lăsat fetele la grădiniță.

Recent, despre Gabriea Cristea, Maria Constantin, fosta soție a lui Marcel Toader, nu a avut cuvinte prea bune la adresa ei. Deși a mărturisit că nu o cunoaște personal, aceasta a caracterizat-o pe Gabriela Cristea drept o femeie ”grasă și real”.

”Nu am cunoscut-o personal, repet. Spun doar ce știu despre ea de la fostul meu soț (n.r. regretatul Marcel Toader), el a zis că e o femeie rea. A fost a cincea lui soție, eu am fost a șasea. Este supraponderală, am văzut-o la o emisiune televizată, recent. Nu cred că e un lucru așa negativ. E grasă și rea. În folclor este o bârfă continuă. Eu cred că am fost cea mai bârfită, știu asta. Am auzit mai multe și eu, din multe părți. Toți din muzica populară vorbesc”, a spus Maria Constantin.