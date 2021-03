Ce a postat Gabriela Cristea după ce Maria Constantin a făcut-o ”supraponderală și rea”

Iată ce a postat pe rețelele de socializare Gabriela Cristea, după ce cântăreața Maria Constantin a numit-o într-o emisiune de televiziune ”supraponderală și rea”.

Maria Constantin a fost întrebată într-o emisiune tv despre Gabriela Cristea, cerându-i-se să o caracterizeze pe aceasta în trei cuvinte. Însă fără să se gândească prea mult, Maria Constantin a spus că Gabriela Cristea este ”supraponderală, rea și a cincea soție”. Deși a mărturisit că nu a cunoscut-o personal pe fosta soție a lui Marcel Toader, artista a spus că Marcel Toader a fost cel care i-ar fi spus, atunci când trăia”, că fosta lui soție ar fi ”rea”.

„A cincea soție. Dacă eu am fost a șasea, ghici ciupercă ce e? În momentul de față am observat că are problemă cu greutatea. N-o cunosc personal. Din descrierile fostului soț… îmi spunea că este o femeie foarte rea. Fostul soț mi-a zis, care din păcate nu mai este. Asta e din descrierile lui, eu nu știu mai multe. Nu ar fi neapărat un defect „supraponderală”. Am văzut niște filmări recente și am văzut că a luat ceva în greutate, dar asta nu e de judecat, are deja doi copii”, a declarat Maria Constantin la o emisiune tv.