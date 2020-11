EXCLUSIV Leo Iorga trimite semne familiei, dincolo de moarte! Ce pățește văduva sa, în fiecare seară. Fiul lui, uimit de un miracol divin

Leo Iorga, fostul solist al trupei Compact, a încetat din viață anul trecut, după lupta nedreaptă cu o boală nemiloasă: cancerul pulmonar. La un an de la dispariția marelui artist, familia s-a reunit la Cimitirul Bellu unde a avut loc o slujbă de comemorare. Edy Iorga duce dorul părintelui său pe care îl simte mereu aproape, potrivit declarațiilor sale pentru Impact.ro.

Avea doar 54 de ani când inima lui a încetat să mai bată. Edy Iorga își amintește cu exactitate orice mic amănunt din ultima zi în care s-au văzut la spital:

”Am intrat în salon, tata s-a uitat la mine de parcă nu mă văzuse în viața lui, parcă vedea prin mine. L-am strâns de mână, dar nu mai avea forță. Apoi, după două minute, brusc, și-a dat seama cine sunt. Am aflat mai apoi că, înainte de a muri, oamenii se află între două lumi. Sufletul vrea să părăsească corpul, omul pare într-o altă dimensiune. E mai bine că s-a întâmplat necazul anul trecut, ce ne făceam acum, la vreme de pandemie, cu spitale și o înmormântare? Este bine unde este, e liniștit. Timp de 9 ani a luptat pentru viața lui, obosise. Prea multe tratamente dureroase, am asistat la durerea lui. Acum se odihnește în pace!”, a povestit el pentru Impact.ro .

”Nu-mi apare în vis, mama îl visează în fiecare seară!”

Pentru că și-a adorat tatăl, Edy nu a dorit să se despartă de toate lucrurile lui Leo Iorga:

”Multe dintre hainele lui le-am dat, dar eu am păstrat un hanorac în care mă simt foarte bine, parcă aș fi protejat de rele, dar și un tricou pe care îl primise, are etichetă, nu a apucat să-l poarte.”

Întrebat de reporterii Impact.ro dacă își visează des tatăl, fiul cel mare al artistului nepereche ne-a mărturisit: ”Îl visez rar, dar mama îl visează aproape în fiecare seară. Punem însă asta pe seama faptului că vorbește mereu despre el, îi ascultă piesele, e o chestie firească.”

Edy Iorga este convins că tatăl lui îi veghează de acolo, de sus, mai ales după ce a trecut printr-o experiență care i-a dat fiori reci:

”Am avut acum câteva luni un necaz, nu mai aveam bani nici pentru chirie căci, la vreme de pandemie, firma mea de efecte pirotehnice nu produce din lipsă de evenimente. Și mă tot gândeam de unde să fac rost de o sumă cu care să acopăr și utilitățile casei. La un moment dat, m-a sunat fratele meu mai mic, Paul, și m-a întrebat dacă am verificat contul în care tatăl meu primea bani din drepturile de autor. Când am verificat, am găsit în jur de 1.000 de lei, exact suma de care aveam nevoie. M-am uitat spre Cer și am zâmbit. M-a ajutat cu bani, de dincolo de moarte. Cu siguranță, cei dragi ne veghează”.