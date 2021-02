EXCLUSIV Legătura secretă dintre Gheorghe Turda și Cimitirul Vesel din Săpânța. Nimeni nu știe asta

Una dintre cele mai mari voci ale folclorului românesc, Gheorghe Turda (72 de ani), a fost foarte legat de părinţii săi, care își dorm somnul de veci în Cimitirul Vesel din Săpânța. În ziua în care măicuța lui s-a stins din viață, Gheorghe Turda a trăit o experiență paranormală: ”Vă dau cuvântul de onoare că, la un moment dat, mi s-a ivit în faţa ochilor figura mamei, printre cele ale instrumentiştilor. În seara aceea, ea a murit”, ne-a povestit marele cântăreț de muzică populară în interviul pentru Playtech.ro.

Totul s-a petrecut în 2013. Cei doi, mamă şi fiu, se aflau la sute de kilometri distanţă, Gheorghe Turda, la Bucureşti, iar mama lui, la Săpânţa, în celebra comună maramureşeană. Mama a simţit că i se apropie sfârşitul şi a dorit să-şi mai vadă încă o dată băiatul. Dar Gheorghe Turda se afla într-una dintre lojele Ateneului Român, acolo unde fusese invitat la concertul unui bun amic, aşa că nu se punea problema de a putea fi contactat telefonic.

“Vă dau cuvântul de onoare că, la un moment dat, în plin spectacol, mi s-a ivit în faţa ochilor figura mamei, printre cele ale instrumentiştilor. Mi s-a înceţoşat pur şi simplu privirea şi mi-am văzut clar mama. Colegul cu care eram in lojă, medic de profesie, s-a prins că ceva nu e în regulă cu mine şi m-a şi întrebat dacă am nevoie de vreun ajutor. Spectacolul a continuat, iar eu înţelesesem că şi firul vieţii făcuse acelaşi lucru, cu sau fără mama mea. Când am ajuns acasă, m-a întâmpinat soţia cu următoarele cuvinte: În seara asta trebuie să te odihneşti bine, fiindcă mâine vei avea un drum lung de făcut!. I-am replicat imediat: ”Ştiu, a murit mama! ”Dar de unde ştii?”, m-a întrebat ea, mirată. Şi i-am povestit ce mi s-a întâmplat!”, a povestit în detaliu, pentru Playtech.ro, Gheorghe Turda.