EXCLUSIV Ce a vrut să facă Gheorghe Turda chiar azi, de ziua Nicoletei Voicu. A făcut anunțul despre fosta iubită

La cei 73 de ani, pe care-i va împlini luna viitoare, Gheorghe Turda, cunoscutul cântăreţ de muzică populară, spune că nu mai vrea să audă de dragoste pentru o vreme. Decizia survine după scandalul legat de despărţirea de fosta sa iubită, Nicoleta Voicu (50 de ani), şi ea interpret de muzică populară. Dar, nu se dă bătut și încă mai crede în dragoste:

"Mă ţin încă balamalele şi nu mă fac de ruşine nici sufleteşte, nici trupeşte!", ne-a declarat el, în exclusivitate, pentru playtech.ro. Azi, de ziua de naștere a Nicoletei, Turda s-a temut să o felicite: "M-a ispitit de câteva ori gândul de a o suna şi de a-i spune La Mulţi Ani!, dar l-am abandonat de fiecare dată, fiindcă nu ştiu la ce să mă mai aştept. Asta e!".

Gheorghe Turda, detalii din viața sa amoroasă

Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu nu şi-au ascuns sentimentele, dar, în cele din urmă, totul s-a stins în vara trecută: ”Povestea aceea cu telefoane date Nicoletei de pe numere necunoscute la miez de noapte sau chiar mai târziu e aberantă, de-a dreptul. Păi, ce om cu mintea întreagă ar face aşa ceva?!”, a declarat Gheorghe Turda pentru impact.ro. El a negat categoric că ar fi autorul unor asemenea gesturi, dar a precizat că a existat totuşi un moment în care şi-a sunat fosta iubită, târziu în noapte:

“Am sunat-o, recunosc, de două ori pe fosta mea iubită, Nicoleta, în noaptea de Revelion. Am simţit că trebuie să-i spun , dar nu am avut cu cine vorbi. Cine ştie, poate dacă mi-ar fi răspuns, i-aş fi spus mai multe, poate mi-aş fi cerut iertare, că poate am greşit şi eu. Dacă ar fi fost loc de împăcare? Nu ştiu? Orice e posibil în noaptea dintre ani, ştim cu toţii cum e! Dar acum e prea târziu!”.

Ce spune despre povestea controversată cu Nicoleta Voicu?

Despre ultima iubită, Nicoleta Voicu: ”Păcat că femeia asta nu a avut mintea necesară sau cum se spune prin popor, nu are toate ţiglele pe casă!”

Solistul Gheorghe Turda mai susține că nu regretă nimic din povestea relaţiei cu Nicoleta, dar că subiectul “s-a închis definitiv şi irevocabil”. “Când mă acuzi de una, de alta, mi se pare că treci de o anumită limită. A fost cât a fost, iar acum a trecut. Subiectul e închis definitiv şi irevocabil.

Păcat că femeia asta nu a avut mintea necesară sau, cum se spune prin popor, nu are toate ţiglele pe casă!", a mai menționat pentru impact.ro acelaşi Gheorghe Turda. Îndrăgitul artist a recunoscut şi un alt amănunt, aproape deloc cunoscut marelui public: ziua de 1 februarie coincide cu data naşterii fostei sale iubite:

Gheorghe Turda susţine că a rămas şi la 73 de ani “încă în putere”, în ciuda comentariilor răutăcioase ale unuia şi altuia. “Mă ţin încă balamalele şi nu mă fac de ruşine nici sufleteşte, nici trupeşte!”. El crede că în materie de dragoste, se va ghida în lunile şi anii ce vor veni după preceptul popular “nu aduce anul, ce aduce ceasul!”.