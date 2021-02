Ce pățește zilnic Nicoleta Voicu. Fosta iubită a lui Gheorghe Turda trăiește o dramă

Nicoleta Voicu a ajuns să sune la Poliție. Aceasta se teme pentru viața ei, după ce a fost urmărită pe stradă. Ea trece prin clipe pline de teroare.

De altfel, pare că pe artista de muzică populară a urmărit-o ghinionul, iar un exemplu a fost și scandalul cu fostul partener de viață, artistul Gheorghe Turda.

Cu puțin urmă, artista a povestit la Antena Stars că se simte terorizată. Este sunată de diverse numere necunoscute la ore târzii, chiar și la 5:00 dimineața. Hărțuirea nu s-a încheiat, iar artista a spus că este în continuare deranjată de necunoscuți, cerând și ajutorul Poliției.

„Trăiesc acest coșmar din aprilie 2019. Primul apel de pe număr privat. primesc de pe numere care apar, dar mă îngrozesc cele cu număr privat. Am fost la Poliție. Totul este palpabil. Am rezolvat situația cu numerele care apar. Încă sunt salvate în telefon. Nu le-am șters. Pentru că sunt apeluri la 12 noaptea, la 3 dimineața, la 5”, a declarat Nicoleta Voicu la Antena Stars.

În plus, Nicoleta Voicu a mai dezvăluit că a auzit bubuituri în ușă, iar artista a devenit tot mai precaută și stă numai cu ușile încuiate. De frică, aceasta iese afară cu câinele doar după ora 17:00.

„Noaptea nu mai știu ce să cred. Intră și iese lume din bloc. Este protejat, dar am mai fost o situație în care eram cu câinele și era o persoană care mă urmărea. Am avut noroc cu o altă persoană din cartier cu care am mers, după ce m-am speriat că mă urmărea”, a mai spus artista.

În ce privește persoanele care o tot sună, Nicoleta Voicu a spus că crede că ar fi vorba despre niște persoane în vârstă, întrucât nu au WhatsApp.

„Eu am 20 de ani de activitate artistică. Am cântat în restaurante. Nu am avut niciun incident. În 2020, în fiecare lună, am facut un playlist care a ajuns la poliție. Sunt multe apeluri din partea persoanelor care nu au whatsapp și atunci mă gândesc la persoanele în vârstă”, a conchis artista.