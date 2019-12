Elena Merișoreanu face dezvăluiri șocante. Ce s-a întâmplat după ce a invitat-o pe amanta soțului la ea acasă

Elena Merișoreanu a făcut dezvăluiri șocante în cadrul unui interviu. Interpreta de muzică populară a aflat la un moment dat că soțul ei o înșală și a invitat-o pe amanta acestuia acasă. Deși putea să se răzbune, vedeta a ajuns să fie prietenă cu cea care îi furase soțul.

Elena Merișoreanu a invitat-o pe amanta soțului la ea acasă

Interpreta de muzică populară a povestit cum a aflat că soțul ei o înșală și cum a ajuns să fie foarte bună prietenă cu femeia care putea să îi distrugă căsnicia.

„Plecasem într-un turneu de șase luni în Israel și, la un moment dat, îmi scrie o colegă de-ale mele o scrisoare și îmi zice: „Vezi că soțul tău umblă cu cutare! Am văzut când a plecat cu mașina, de la teatru, cu ea!”. Am sunat acasă, la o vecină și am întrebat-o dacă la mine acasă este lumină pentru că nu răspunde nimeni la telefon. Vecina mi-a zis că era lumină și că părea o siluetă de femeie. „Cred că e soacra ta”, mi-a zis vecina.

Mi-am dat seama despre ce este vorba… Culmea, cam toți din teatru aflaseră. Era frumoasă rău de tot. Într-o zi, o prind la repetiții și i-am pregătit o surpriză. Am invitat-o la mine acasă să luăm prânzul împreună. Pun eu masa, cu lumânări, am stat de vorbă… Am zis că trebuie să spună ea, să recunoască cu gura ei. Iau un cuțit atât de mare și îi zic: „Te tai bucăți și te arunc! La câini te dau.

A făcut niște ochi mari la mine și a zis: „Da, dragă! Dacă nu ți-l luam eu, ți-l lua alta și poate ți-l lua de tot. Eu ți-am ținut casa, i-am călcat și cămășile și tu vii și…”. Am luat-o în brațe, am pupat-o și în ziua de azi suntem prietene și nu i-am spus soțului meu nimic. Acum va afla de la emisiune”, a mărturisit Elena Merișoreanu.