Cum se simte acum Cornelia Catanga. S-a împlinit fix un an de când era să moară

Celebra Cornelia Catanga a suferit, anul trecut, un infarct, fiind la un pas de moarte. Astăzi, artista este recunoscătoare medicilor care au readus-o la viață și lui Dumnezeu pentru că o iubește. Mai multe detalii despre momentele cumplite prin care a trecut interpreta de muzică lăutărească, în continuare.

Cornelia Catanga (62 de ani) este fără doar și poate una dintre cele mai îndrăgite prezențe muzicale din România. În urmă cu doar câteva zile, mai exact pe 14 iulie, s-a împlinit un an de când interpreta a văzut moartea cu ochii. Cu toate acestea, ea a luptat până la final și a demonstrat că nu este doar o voce puternică, ci și o femeie puternică, o învingătoare!

Cu acest prilej, Cornelia le-a mulțumit cadrelor medicale care au avut grijă de ea și au repus-o pe picioare și lui Dumnezeu, care îi este zilnic alături.

În acest răstimp, cântăreața a fost la dietă și a urmat un tratament medicamentos, pentru ca inima să nu i se oprească din nou.

Acum artista se simte foarte bine, dar nu va uita niciodată cumpăna pe care a trebuit să o depășească anul trecut, când a ajuns de urgență în sala de operație.

„Pe 14 iulie s-a împlinit un an de când era să mor! M-a iubit Dumnezeu şi mă iubeşte în continuare, şi pe mine, şi pe familia mea, şi pentru asta îi mulţumesc!

Am respectat regulile, am ţinut dietă, am luat medicamentele la prânz, câte 14 pastile zilnic, timp de un an, în prezent mai iau doar trei. Inima mea e acum ca şi când nu aş fi avut montat un stent“, a completat vedeta.