Cu ce se ocupă Mirela Zeța acum, actrița care o imita pe Andreea Marin la Mondenii

Mirela Zeța e cunoscută și admirată de români deja de zeci de ani. Primul proiect care a propulsat-o la maximum pe micile ecrane este și acum urmărit cu nostalgie de unii. Cu ce se ocupă acum actrița care a imitat-o pe Andreea Marin la Mondenii?

Detalii despre Mirela Zeța. Cu ce se ocupă acum actrița care a imitat-o în Mondenii pe Andreea Marin?

Mirela Zeța a devenit celebră în rândul românilor care adoră programele de comedie datorită proiectului „Mondenii”, din care au făcut parte și actori celebri precum: Andreea Grămoșteanu, Angel Popescu, Alexandru Bogdan și Bogdan Cotleț. Primul episod al serialului amuzant a fost difuzat pe Prim TV pe data de 5 septembrie a lui 2006.

Mirela Zeța alături de colegii ei au mai făcut echipă bună în alt serial de același gen – „Atletico Textila”. Desigur că în primul proiect nu s-a oprit doar la personajul Andreei Marin Bănică, ci le-a dat viață și altor peroane precum: Elena Udrea, Dida Dragan, Simona Sensual, soacra lui Silviu Prigoană, Emonica, Daniela Gyorfi, Mihaela Cocuța, Magda Ciumac, Simona Pătruleasa, Loredana Chivu, Mioara Mantale, Priscila Țuțuianu Ciorogârla.

„Eu am fost în pragul disperării”

Mirela este în continuare dedicată teatrului și filmului, dar anul 2020 a fost unul greu pentru cei din breasla sa, pentru că pandemia i-a ținut pe toți departe de scenă. Invitată la emisiunea lui Marius Tucă de la Aleph News, artista a dezvăluit cum a fost viața ei în timpul crizei sanitare ca actor departe de ceea ce iubește.

„Au fost oameni care au fost înfricoșați de acest virus, de contactul fizic și îi înțeleg. Eu am fost în pragul disperării. Să stai atât de multă vreme acasă, să nu te antrenezi în meseria asta e un risc major. Un actor atunci când stă și nu își practică meseria capătă o nesiguranță foarte mare și o îndoială. Se tocesc toate simțurile’, a mărturisit Mirela Zeța, vizibil afectată.

În timpul acesta, actrța i-a dezvăluit jurnalistului că: „Am trecut prin mai multe etape, de la șlefuit mese, curățenie acasă, gătit, pâine, rețete culinare, ordine și disciplină, până la haos. Și acolo a fost încercarea cea mai grea.

Dar mă bucur că am trăit-o și mă bucur că am avut căutări în pandemie, am trecut de la munca fizică, muncă sănătoasă, la lucru cu mine și lucru cu colegi de-ai mei și… am văzut lumina de la capătul tunelului.”

Amintim că bruneta a avut o relație de scurtă durată cu Mihai Bendeac, timp în care ambii erau în facultate. „Eram în facultate, prin anul doi… Ce vremuri… N-a durat foarte mult, dar a fost superb şi am avut multe de învăţat de la ea. Nu am fi putut să rămânem împreună, întrucât avem personalităţi ce se lovesc mereu cap în cap’, a spus Bendeac în urmă cu ceva timp.