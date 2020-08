EXCLUSIV Gestul sfâșietor pe care l-a făcut fiul lui Emi Pian pentru tatăl său. Rămâne marcat. Imagini cutremurătoare

Fiul lui Emi Pian și-a tatuat pe brat chipul tatălui său, iar casa a tapetat-o cu poze

cu acesta în mărime naturală.

EXCLUSIV Fiul lui Emi Pian, gest sfâșietor în memoria tatălui său. A rămas marcat. Imagini incredibile

Au trecut trei săptămâni de la moartea lui Emi Pian. Liderul clanului Duduianu și-a

pierdut viața după ce un membru al clanului rival, Rinu, i-a secționat artera

femurală. Totul a pornit de la un banal schimb de replici mai tăioase și s-a terminat

cu un masacru în toată regula. Finalul? Emi Pian a avut parte de un priveghi

sfâșietor și de o înmormântare grandioasă, iar mai apoi, frații acestuia, Grațian și

Ciprian, au fost ridicați de mascață și aruncați după gratii. Ei sunt acuzați de

tentativă de omor, după ce ar fi încercat să îl ucidă pe cel care le-a înjunghiat

fratele, Richard Emanuel Gheorghe.

Clanul Duduianu a rămas fără trei dintre cei mai importanți și mai aprigi membri, iar familia încă nu se poate obișnui cu moartea lui Emi Pian. Cel mai afectat pare fiul cel mare al interlopului, Gabriel Duduianu, care a fost prezent în seara în care tatăl său a primit o lovitură cauzatoare de moarte, însă fără să fie implicat în vreun fel în altercație.

Gesturi cutremurătoare făcute de fiul lui Pian!

Tânărul de 22 de ani este distrus de durere, iar astăzi și-a tatuat pe mână chipul

tatălui său și diferite mesaje, unele în engleză: ”A moment in my arms/Forever in

my heart (un moment în brațele mele, pentru totdeauna în inima mea), dar și în

limba țigănească: “Dade tu san” (tată, unde ești) și muro ilo (inima mea, iubirea

mea)”.

De asemenea, palatul în care Emi Pian a locuit cu familia sa a fost tapetat cu

imagini cu acesta în marime naturală.

Mesajul sfâșietor al lui Gabriel Duduianu

Gabriel Duduianu a postat și un mesaj absolut sfâșietor pe conturile de socializare: “Inimioara mea, dadicutu meu, suflețelul meu, te iubesc mult de tot, tovarășul meu, prietenul meu cel mai bun, omul meu. Tu îmi dai putere și îmi luminezi drumul, eu știu mai bine că așa făceai și înainte din umbră. Făceai totul pentru mine. Unde ești tu, tăicuțul meu, că mor de dorul tău”.

Reamintim și faptul că, imediat după înmormântare, fiul lui Emi Pian a fost chemat la poliție să dea declarații, însă i-a fost atât de greu să rememorize momentele trăite, încât I s-a făcut rău și a căzut din picioare. Tânărul nu a vrut să fie consultat de un medic, spunând că se simte rău pentru că nu a mai dormit deloc de 4 zile și nici nu a putut mânca.