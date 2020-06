EXCLUSIV Filmările pentru Te cunosc de Undeva oprite, după ce Marcel Pavel a fost testat pozitiv cu coronavirus. Ce se va întâmpla cu colegii artistului

În aceste momente, Marcel Pavel se află internat la institutul Matei Balș, după ce a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. De asemenea, toate persoanele cu care artistul a intrat în contact, vor fi testate astăzi.

Clipe grele pentru Marcel Pavel. Artistul, în vârstă de 60 de ani, s-a simțit rău în ultima săptămână, însă a continuat să respecte toate contractele, considerând că este vorba despre o banală răceală. Aseară, starea acestuia s-a înrătuțit, iar soția sa a chemat ambulanța. Artistului I s-a făcut imediat un test de coronavirus, care a ieșit pozitiv, fiind dus cu izoleta la spital. În aceste momente, el se află internat la Institutul Matei Balș, din Capitală, iar sursele impact.ro spun că starea acestuia de sănătate nu este tocmai bună. Deși are 60 de ani, artistul are mari șanse de recuperare, ținând cont de faptul că nu are alte afecțiuni și că practică sport constant.

Marcel Pavel a intrat în contact cu peste 300 de persoane în ultimele 4 zile

Cea mai mare problemă o reprezintă, însă, faptul că, în ultimele zile, Marcel Pavel a intrat în contact cu peste 300 de persoane. Cântărețul a fost prezent zi de zi pe platourile de filmare de la emisiunea “Te cunosc de Undeva” (Antena 1), acolo unde lucrează o echipă de peste 150 de persoane. Astăzi, șefii postului din Băneasa au decis ca filmările pentru emisiune să fie suspendate: “Toată lumea stă acasă, în carantină, pentru 14 zile. Toți, de la vedete, la regizori, scenografi, cameramani, fetele de la machiaj. Toți suntem speriați pentru că majoritatea ne-am și pupat cu Marcel zilele trecute, când ne-am revăzut. Apoi am mers acasă la familiile noastre, la copii. Desigur, toți vor fi testați de coronavirus”, ne-au spus surse de încredere.

Weekendul trecut, cântărețul și familia lui au fost într-o mini vacanță la munte, acolo unde au serbat ziua fiicei. Alături de Marcel au fost prezenți prieteni de familie, dar și câțiva colegi de-ai fetiței. Și aceștia vor fi testați de COVID 19, la fel și cei de la studioul de înregistrări, acolo unde artistul a petrecut, luni, câteva ore.

