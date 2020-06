Alertă în showbiz! Marcel Pavel, suspect de coronavirus

Showbizul este în stare de șoc după aflarea veștii că Marcel Pavel, în vârstă de 60 de ani, ar putea fi infectat cu coronavirus. Celebrul cântăreț a fost deja supus unui prim test de depistare pemtru COVID-19, iar acum aşteaptă rezultatul.

Cântărețul Marcel Pavel este suspect că ar fi infectat cu COVID-19. Artistul a fost supus unui test anti coronavirus, iar acum aşteaptă rezultatul cu îngrijorare, scrie adevarul.ro. Artistul în vârstă de 60 de ani a fost foarte activ în ultimele săptămâni.

A lansat un nou single, „Zâna mea frumoasă din poveşti“ şi a început filmările pentru un nou sezon al show-ului de la Antena 1, „Te cunosc de undeva“, în cadrul căruia este concurent. De asemenea, Marcel Pavel a avut recent şi câteva apariţii TV. Acesta a apărut în emisiunile „Vorbeşte lumea“, de la Pro TV, dar şi la „Teo Show“, de la Kanal D, unde a mers pentru a-și promova piesa recent lansată.

Epidemia de coronavirus a adus pierderi financiare mari pentru toți artiștii

Pe de altă parte, epidemia de coronavirus a afectat grav întreg showbiz-ul românesc. Artiștii din industria muzicală au suferit pierderi financiare mari. Sumele pierdute, din cauza anulării contractelor, sunt foarte mari.

”În momentul de față mă focusez pe sănătate. Nu mă gândesc la sumele pe care le-am pierdut în această perioadă. Am grijă de părinții mei, mai ales că tata a suferit un infarct în urmă cu ceva timp. Cel mai important e să trecem cu bine peste această perioadă nefastă și după o să facem si bani. Am fost la un pas să fac o investiție importantă. Noroc că n-a fost să fie pentru că era cel mai prost moment. Am vrut să deschid o șoală de muzică”, a declarat Amna.