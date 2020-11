EXCLUSIV. Ellie White a avut Covid-19. Cum i-a fost afectat organismul. Soțul vedetei a ajuns la spital!

La începutul lunii octombrie, Ellie White și soțul ei au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Dacă solista a avut simptome asemănătoare unei gripe mai violente, soțul ei, impresarul Doru Tincă, a ajuns la spital cu suspiciune de pneumonie. Solista a povestit, pentru Impact.ro, că oamenii ar trebui să fie cu mult mai atenți la imunitate și că virusul nu va ierta pe nimeni, în ciuda tuturor măsurilor de protecție.

Ellie White a avut Covid-19

Ellie, ai fost una dintre vedetele infectate cu noul coronavirus. Cum a fost lupta cu acest temut virus? Mai ai simptome?

Da, într-adevăr, nu am scăpat nici eu de acest virus, cum sunt sigură că nu va scăpa nimeni. Avantajul nostru și al multor alte persoane a fost că am avut o variantă ușoară a bolii și am simțit-o ca pe o gripă mai violentă. Fizic, eu m-am simțit rău doar patru zile.

Înțeleg că Doru, soțul tău, a fost mai grav, a ajuns la spital cu suspiciune de pneumonie.

La el, simptomele au fost mai grave, a mers la spital pentru că avea dureri de gât și de piept foarte mari. Însă nu a avut pneumonie și nici nu a fost internat.

Ellie White: „Toți ne vom infecta, la un moment dat”

Știți de unde ați luat virusul? Ce sfaturi le dai oamenilor pentru a nu se infecta?

Nu știm exact de unde am luat și cred că nici nu este relevant acest lucru. Important este că atunci când am început să ne simțim rău, chiar înainte de a avea confirmarea virusului, noi ne-am izolat la domiciliu de unde nu am plecat până când nu s-au împlinit cele 14 zile de la confirmare. În acest timp, ne-am tratat cu ce ne-a recomandat medicul de familie, iar în plus am insistat mult pe produse pentru imunitate: vitamine, miere, echinaceea. Sfatul meu pentru oameni este să lucreze la imunitate și să nu mai spere că nu se vor infecta, pentru că toți ne vom infecta, la un moment dat, așa cum te îmbolnăvești de gripă. O imunitate puternică îi permite însă să te lupți cu acest virus.

Știu că te-ai revoltat împotriva celor care au susținut că vedetele ar primi bani ca să declare că au Covid.

Evident că m-am revoltat. Atunci când lansezi o inepție, este normal să ți se răspundă. Nu știu cine le-a spus acestor oameni că persoanele publice ar primi bani pentru a anunța că sunt pozitivi Covid-19. Este o minciună grosolană și un atac la persoană din partea acelor oameni care chiar cred că-și permit să ne facă pe noi, persoanele publice, cum le vine la gură. Haideți să nu mai atacăm oamenii pe rețelele de socializare din cauza frustrărilor și a neîmplinirilor personale. Eu nu mi-aș permite să-i spun unei persoane publice, oricare ar fi aceea, cuvinte urâte, pline de ură și de lipsă de bun-simț.

Cum se simt copiii, au avut și ei virusul?

Copiii sunt OK, au trecut ușor prin această perioadă. Maria, deși pozitiv cu Covid, a fost asimptomatică, iar testul lui Mihai a ieșit negativ. Ei doar s-au plictisit în casă.