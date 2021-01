EXCLUSIV El este presupusul fiu nelegitim al lui Ion Dolănescu

Solistul Ionuț Petrescu, presupusul fiu al regretatului Ion Dolănescu, se mândrește cu noile haine de scenă. Toți au fost impresionați să constate că noul costum este identic cu cel pe care îl purta la spectacole și Ion Dolănescu, dar și Ionuț Dolănescu. Ionuț Petrescu ne-a povestit, în exclusivitate pentru Impact.ro, că recent s-a înscris la o școală de muzică, pentru a-și cizela vocea, și că intenționează să înregistreze o piesă din repertoriul lui Ion Dolănescu, intitulată ”O damigeană și-un pahar”.

Ionuț Petrescu, cunoscut drept presupusul fiu al lui Ion Dolănescu, vrea să înregistreze o piesă din repertoriul regretatului artist:

Solistul, aflat la debut muzical, și-a croit și o nouă ținută de scenă:

Mi-a mai făcut o cămașă albă, simplă, să meargă la această haină, dar și cămașa tot așa, cu modelele pe care le avea Ion Dolănescu. Doar noi trei avem, nu am mai văzut la nimeni așa! Dragoș Dolănescu ar trebui să-și mai facă așa o haină. Dacă vrea, îi fac eu cadou una”, ne-a mai declarat Ionuț Petrescu, presupusul fiul al lui Ion Dolănescu, pentru impact.ro.

”Sunt fericit că am haine ca ale lui Ion Dolănescu , identice, cu aceleași flori, din același material. Mi le-a făcut maestrul Nicu Rotaru care realizează ținute pentru majoritatea artiștilor de valoare. Știu că și Ionuț, fiul cel mare al lui Ion Dolănescu, poartă haine cu aceleași motive populare.

Flori, mama lui Ionuț Petrescu, a lucrat ani de zile în casa lui Ion Dolănescu, poate și de aceea el crede că ar putea fi băiatul artistului. Mai mult, înainte să moară, mama sa i-a făcut câteva dezvăluiri care l-au pus pe gânduri. Cu ani în urmă, Cătălin Măruță îl convinsese inițial pe Ionuț Dolănescu să facă testul, alături de Ionuț Petrescu, însă, mai apoi, primul s-a răzgândit brusc.

”Îmi pare foarte rău că nu am apucat să fac testul și să aflu adevărul. Las în mâna lui Dumnezeu și sper ca odată să se facă lumină legat de acest subiect. Și, dacă nu aș fi fiul lui, până la urmă am stat în casa lui, am mâncat la masa lui.

Mama, la fel, a stat în casa lui ani de zile. Dumnezeu să îi odihnească în pace pe amândoi!”, ni s-a mai confesat Ionuț Petrescu. Acesta merge periodic, la mormântul lui Ion Dolănescu unde pune flori.