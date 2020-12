EXCLUSIV Ce mari probleme a avut Ion Dolănescu cu cele 3 femei pe care le-a iubit. Dezvăluiri bombă: ‘Ea l-a încuiat în casă’

Cântărețul de muzică populară Ion Dolănescu a avut un trecut amoros demn de celebritatea numelui. Trei femei i-au marcat viața sentimentală: solista Iustina Băluțeanu, cu care artistul s-a căsătorit cu acte, artista Maria Ciobanu, pe care a invitat-o la altar în timp ce era încă însurat cu Iustina, și Margarita Valenciano, o frumoasa studentă din Costa Rica, iubire ținută la secret, în anii comunismului. Dragoș Dolănescu, deputat în Costa Rica, ne-a făcut confesiuni, în exclusivitate, pentru Playtech.ro, despre Iustina, prima soție a tatălui său:

”Dintre toate, Iustina era cea mai geloasă. Când tata a vrut să o părăsească, ea l-a încuiat în casă”, și-a început fiul cel mic al lui Ion Dolănescu seria dezvălurilor. Ion Dolănescu s-a stins din viață pe 19 martie 2009. Ca o concidență stranie, Ion și Iustina au murit în urma unui infarct, la o distanță de 38 de ani.

S-a tot povestit despre Maria Ciobanu și despre Margarita Valenciano, fostele iubite care i-au dăruit moștenitori, pe Ionuț și Dragoș, dar iată că celebrul solist Ion Dolănescu a mai trăit o poveste de dragoste și cu solista Iustina Băluțeanu. Supranumită ”Regina hăulitelor”, artista l-a adorat pe Ion Dolănescu, care era cu 19 ani mai tânăr. Dragoș Dolănescu ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, despre relația tatălui său cu Iustina Băluțeanu:

”Tata mi-a vorbit adesea despre Iustina, femeia pe care a luat-o de nevastă pentru a avea Buletin de București, el fiind din comuna Perșinari. Relația lor a fost una cu năbădăi, căci Iustina era tare geloasă. Când o amenința cu despărțirea, ea îl încuia în casă. Când tata a venit în București, ca să se mute la ea, Iustina se afla într-un turneu prin țară. Cum n-a avea la cine să se ducă, până la sosirea ei, tata a fost nevoit să doarmă trei nopți pe bancă, în Parcul Cișmigiu. Avea la el doar o pungă din plastic în care păstra cu sfințenie un caiet în care notase cele 100 de piese compuse de el și ceva de mâncare”.

Ion Dolănescu i-a făcut însă multe boacăne Iustinei: ”În timp ce încă figura însurat cu Iustina, în acte, tata a invitat-o pe Maria Ciobanu la altar, la o biserică din Perșinari, deși și ea era căsătorită în acte cu alt bărbat. S-au cununat acolo religios. Abia după doi ani, el a divorțat de Iustina”, a mai adăugat Dragoș Dolănescu, pentru Playtech.ro.

Ion Dolănescu recunoscuse că a fost infidel: ” Am divorțat de Iustina pentru că mă combinasem cu Maria”

Ion Dolănescu povestea despre Iustina, într-un interviu, dar și în cartea sa, ”Ion Dolănescu, o viaţă de cântec”: ”Iustina era o femeie tare deşteaptă şi cu 19 ani mai mare decât mine. M-am combinat cu ea în turnee, pe vremea când eram militar. Ea a cântat prima hăulită. Nu prea stăteam în cazarmă. Tot timpul mă duceam acasă la Iustina. Mi se părea cea mai frumoasă femeie. Avea o dantură extraordinară. Am stat şase ani căsătoriţi. Am divorțat pentru că mă combinasem cu Maria. Așa a fost să fie! Am dat de bani, mi-am cumpărat casă și am luat-o la mine, împreună cu fetele și cu mama ei”. Cântăreața Justina Băluțeanu a încetat din viață la numai 57 de ani, pe 11 iunie 1981, în urma unui infarct.

Fostele iubite ale lui Ion Dolănescu au plecat din România. Maria Ciobanu locuiește în America, iar Margarita Valenciano, în Costa Rica

Celelalte două mari iubiri ale artistului au părăsit România. Maria Ciobanu (683 de ani), mama lui Ionuț Dolănescu (48 de ani), trăiește de peste 15 ani în America, alături de soț, Mircea Câmpeanu, și de fiica ei, Camelia. Cântăreața de muzică populară e căsătorită de peste 40 de ani cu Mircea, fostul soț al Ilenei Sărăroiu. Iar Margarita Valenciano (67 de ani), mama lui Dragoș Dolănescu (45 de ani), s-a întors în Costa Rica, unde lucrează ca medic. Margarita ne-a povestit că, în momentul în care Ion a cerut-o de nevastă, ea s-a speriat, căci trebuia să renunțe la cetățenia costaricană și se temea că nu se mai putea întoarce în țara natală. Ion și Margarita au păstrat o frumoasă prietenie până în ultima lui clipă de viață