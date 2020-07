EXCLUSIV. Dramă pentru Axinte de la Vacanța Mare. Cum a ajuns să aibă datorii de 500.000 de euro

Florin Petrescu, Axinte de la Vacanța Mare, este pus la zid de o mulțime de artiști, care vor să îl oblige prin lege la plata tuturor datoriilor, care valoarează aproape 500.000 euro.

Cum a ajuns Axinte de la Vacanța Mare să aibă datorii imense

A “rupt” audiențele în două pe vremea când făcea parte din grupul “Vacanța Mare”, acolo unde a interpretat personajul lui Axinte, așa cum i-a și rămas porecla de-a lungul anilor. După destrămarea grupului, Florin Petrescu a fost nevoit să se reprofileze, așa că a devenit impresar artistic. Astfel, el a organizat sute de spectacole și de concerte, la care au participat artiști de toate felurile, de la maneliști, la cei mai în vogă artiști ai momentul.

Totul a mers de minune până în 2015, atunci când mai mulți impresari s-au plâns că Axinte nu își plătește datoriile. Primele care au mărturisit că nu li s-a dat plata pentru concerte timp e un an au fost surorile de la Bambi, care au mai mult de 20.000 euro de recuperat de la acesta. Impresarul Florin Nedelcu a declarat și el că Florin Petrescu îi datorează peste 30.000 euro pentru concertele Annei Lesko, ale Andreei Bălan și ale lui Mateo.

Artiștii vor să facă front comun și să îl dea în judecată

Iar lista datoriilor nu se termină aici. Acesta are să îi dea impresarului Marius Gavrilă suma de 70.000 de euro. Pentru a achita datorita față de Lucian Mitrea, Florin Petrescu i-a donat acestuia mașina personală, un Q7, în valore de 50.000 euro. Iar lista artiștilor pe care i-a țepuit poate continua la nesfârșit. Deși a reușit să îi convingă pe toți să îl mai păsuiască, impresarul nu și-a respectat termenele de plată, iar cântăreții vor să facă front comun și să îl dea în judecată pe Axinte.

“Dacă adunăm banii pe care are si îi dea fiecăruia dintre noi, cred că sărim de jumătate de milion de euro. Am zis să fim și noi oameni, să avem răbdare, dar nu se poate așa. El zice că nu are bani, că a dat faliment, că nu mai are spectacole, dar își ține nevasta în puf. Bani să își facă liposucție a avut, dar să ne dea datoria măcar în tranșe, puțin câte puțin, nu are. Ne vom căuta dreptatea în instanță, așa cum a făcut Roxana Marcu. Ea l-a executat silit pe Florin. Pentru numai 2000 de euro. Dar noi, că avem de luat miliarde”, a declarat unul dintre cei țepuiți de impresar, pentru Impact.ro.