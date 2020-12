EXCLUSIV Dan Negru, șocat de beleaua în care e implicat în Rep. Moldova: ”Nu m-a întrebat nimeni”

Dan Negru este ”Regele audiențelor” atât în România, cât și peste graniță, în Republica Moldova, unde, de 13 ani, prezintă două emisiuni de divertisment, ”Roata norocului” și ”Da sau Nu”. Mai nou, patronii unei firme de cadouri personalizate din Chișinău s-au gândit să profite de uriașa lui popularitate, astfel că au transformat poza, în care apar Dan Negru și Anastasia Fotachi, asistenta lui, în etichetă pentru sticlele de băuturi scoase la vânzare pe Facebook. Contactat de reporterii Playtech, Dan Negru și-a arătat indignarea, cu atât mai mult cu cât a refuzat dintotdeauna să-și ”închirieze” imaginea, chiar dacă marile firme i-au fluturat pe sub nas contracte de zeci de mii de euro.

EXCLUSIV Dan Negru, șocat de beleaua în care e implicat în Rep. Moldova

Românii de peste Prut îi savurează lui Dan fiecare vorbă, la emisiunile lui de la postul Prime TV, din Chișinău, dovadă stând și cifrele uriașe de audiențe înregistrate în ultimii ani. Acum, la vremuri glorioase pentru Negru, mulți vor să profite de pe urma popularității lui de invidiat. Dan a fost curtat de mai multe partide politice, în campaniile electorale din Republica Moldova, iar, mai nou, proprietarii unei firme de cadouri personalizate au postat pe pagina de Facebook o fotografie în care Dan Negru și sexy-asistenta lui, Anastasia Fotachi, ne zâmbesc de pe sticlele de băuturi. Responsabilii neinspiratului gest le-au făcut celor două vedete tv și o dedicație: ”Pentru cei mai minunați prezentatori ai emisiunii „Roata norocului” Dan Negru și Anastasia Fotachi!”. Dan e însă supărat că nu i s-a cerut acordul: ”Moldova e patria vinurilor. Nu m-a întrebat nimeni despre eticheta care are fața mea. Dar romanii aveau o vorba: ”In vino veritas!”, adică ”Adevărul e în vin”. Dacă adevărul e în vin, minciuna e în etichetă”, a menționat Negru, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Dan Negru a refuzat o reclamă la telefonie mobilă, deși, din banii oferiți, putea să-și cumpere un apartament în Colentina

De-a lungul timpului, Dan a mai primit oferte tentante, pe care însă le-a declinat din start: ”Acum vreo 20 de ani, când făceam emisiunea ”Academia vedetelor”, venise un operator de telefonie. Eu trebuia să bag mâna în acvarii, erau tot felul de probe, cu acvarii – şi să scot un telefon de acolo. Am zis nu. Banii? Am calculat atunci, îmi puteam lua un apartament în Colentina. Noroc că am avut o soţie care m-a înţeles. Ofertele au continuat şi acum, în epoca Facebook şi Instagram. Erau ceva de ordinul sutelor de euro”, a povestit Dan Negru, într-un interviu pentru paginademedia.ro „M-a contactat până şi o companie care producea uşi pentru garaje. Aveau şi scenariul pregătit. Se deschidea o uşă, eu eram de o parte, iar Florin Piersic de cealaltă“, a mai relatat prezentatorul. ”Mi s-a mai întâmplat ceva. Când mergeam pe la firme de construcţii sau de diverse materiale, unii erau speriaţi: ”Aoleu, iar a venit cineva care vrea barter. Asta pentru că sunt influenceri care lucrează şi pe barter. Nu am făcut niciodată nici publicitate pe bani, nici pe barter. Am refuzat, pur şi simplu“.

Asistenta lui Dan este logodnica omului de afaceri Gabriel Stati, cu o avere de aproximativ 2 miliarde de euro

Dan prezintă la postul Prime TV din Republica Moldova concursul ”Roata norocului”, alături de superbul fotomodel Anastasia Fotachi (22 de ani), o răsfățată a premiilor de frumusețe. A fost desemnată ”Regina Instagramului” și se mândrește cu titurile ”Miss Eco”, ”Miss Internațional” și Miss Bikini”. Anastasia este o vedetă importantă în Republica Moldova, iar toți ochii sunt ațintiți asupra ei, căci trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu nimeni altul decât Gabriel Stati, omul de afaceri a cărui avere se ridică la 2 miliarde de euro. Senzuala blondină a primit deja inelul de logodnă, iar nunta va avea loc după pandemie. Despre Gabriel Stati se spune că ar deține o colecție impresionantă de maşini, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro, printre mărcile lui preferate numărându-se Rolls Royce, Ferrari, Mercedes, BMW și Cadillac.