EXCLUSIV Cum și-a întărit Marcel Pavel plămânii după covid-19. Ce a făcut imediat după externare

Solistul Marcel Pavel a fost diagnosticat cu Covid-19, în iunie 2020. La șase luni după ce a văzut moartea cu ochii, căci a avut simptome grave, artistul a reușit să se vindece în totalitate, reușind să scape de tot tratamentul. Abia așteaptă să ajungă la munte, la Poiana Brașov, ca să schieze. Artistul, care interpretează cu patos piesa ”Frumosasa mea”, ne-a povestit despre problemele cu care s-a confruntat de la debutul pandemiei de coronavirus.

Cum s-a pus Marcel Pavel pe picioare după ce a fost infectat cu coronavirus. Ce a făcut imediat după ce a fost externat

La șase luni de la externare, interpretul Marcel Pavel ( 61 de ani) ne-a povestit despre necazurile cu care s-a confruntat: ”Am avut plămânii afectați, am făcut o pneumonie interstițială medie. Am stat cu mască de oxigen timp de 15 zile.

După externare, am stat 3-4 luni la munte și o săptămână la mare, ca să mă refac așa cum trebuie, la aer curat. Abia aștept să prind câteva zile cu soare, ca să merg la munte la schi.

Marcel Pavel merge în fiecare an la schi

E adevărat că sunt o fire sportivă și probabil că acest lucru m-a ajutat. Am făcut box de mic, iar pe schiuri am urcat mult mai târziu, abia la 40 de ani, cu un monitor. Am început să schiem toți din familie.

Doar soția mea a mai schiat, când era la școală în Rusia. Mergem aproape an de an, la schi, la Poiana Brașov, și ne este foarte drag. Abia așteptăm să ajungem la baza pârtiei, căci cea mai mare plăcere, după câteva ture bune pe pârtie, e să bem o țuică sau un vin fiert și să ne înfruptăm din toate bunătățile de acolo. Acum ninge și aștept câteva zile cu soare ca să plecăm iar la Poiană”, ne-a declarat artistul în exclusivitate.

Amintiri din copilărie: ”Rupeam uluci din gardul vecinilor, ca să ne dăm pe zăpadă!”

Marcel Pavel s-a născut în Județul Galați, dar a copilărit la Câmpulung Muscel: ”Când eram mic nu-mi permitea buzunarul să schiez și făceam o improvizație, rupeam uluci (scânduri – n.r.) din gardul vecinilor, să ne dăm pe zăpadă, dar era haios. Nu aveam bani, nu aveam nici palton”, ne-a mai spus artistul.

Fiind primul artist din România diagnosticat cu acest virus, Marcel Pavel nu a fost lipsit de critici, pe motiv că ar fi fost plătit ca să declare că e bolnav.

Marcel Pavel a trăit un adevărat coșmar

”A fost o perioadă critică pentru mine. Am fost printre primele persoane cunoscute de la noi care s-au îmbolnăvit! A fost un șoc puternic. Am făcut o pneumonie urâtă. Atunci am fost pus la zid pentru că m-am îmbolnăvit. Acum, 80 % sunt conștienți că virusul există și că face ravagii peste tot în lume.

M-am refăcut total, nu mai iau pastile”, mai susține Marcel Pavel. Abia așteaptă să ajungă și la Câmpulung Muscel, îi e dor de casă și de ai săi, de soră, de mamă și de frate. ”E acolo și o pensiune, unde trag și mă simt ca acasă, la Ceramus”, mai spune interpretul.