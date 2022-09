EXCLUSIV – Cum poate să depășească Simona Halep dezastrul de la US Open 2022. „Psihic este foarte greu”. În ce apartament de lux se relaxează jucătoarea din România

Simona Halep a oferit una dintre surprizele neplăcute de la US Open 2022, după ce a plecat acasă încă din primul tur. Ilie Năstase a dat vina pe antrenorul Patrick Mouratoglou și a apărat-o pe cea mai bună jucătoare a României. Știe din experiență că o înfrângere de acest fel este greu de gestionat, dar este convins că Halep are puterea să depășească acest obstacol.

Simona Halep și-a propus să câștige US Open 2022, ultimul turneu de Grand Slam al anului, dar a fost învinsă surprinzător de o jucătoare venită din calificări. Mats Wilander a catalogat acest eșec drept un dezastru, iar Ilie Năstase a aruncat întreaga responsabilitate pe umerii antrenorului. Primului lider din istoria ATP i s-a părut că jucătoarea din România s-a prezentat foarte obosită la startul competiției, semn că strategia lui Patrick Mouratoglou a fost greșită.

„Se întâmplă să pierzi în fața unei jucătoare care nu are valoare. Se întâmplă! Dar să știi că jucătoarea din Ucraina nu a jucat deloc rău. Eu am văzut pe fața lui Halep că era obosită și că resimte temperatura și, mai ales, umiditatea. Asta afectează tot: creierul, mușchii…

Te face să fii altă persoană! Acolo zici că plutești, așa simți. Așa am simțit și eu când am jucat la US Open. Trebuie să o întrebați și pe ea ce s-a întâmpla”, a declarat fostul jucător de legendă al României, în exclusivitate pentru playtech.ro.