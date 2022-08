„Habar n-am ce urmează, o să văd”. Simona Halep în derută totală când a venit vorba despre viitorul ei

Simona Halep s-a bucurat din plin de victoria obținută la Toronto, după o luptă extrem de tensionată cu brazilianca, Beatriz Haddad Maia, obținând cel de-al 24-lea titlu din carieră. Din păcate, entuziasmul său s-a stins destul de repede, având în vedere că românca a fost eliminate din primul tur de la US Open, după o partidă extrem de provocatoare cu ucraineanca, Daria Snigur.

Grație succesului obținut la Toronto, sub comanda antrenorului său, Patrick Mouratoglou, Simona Halep a urcat nouă poziții în clasamentul WTA, reușind să ocupe locul 6. Astfel, campioana României a reușit să-și atingă obiectivul anunțat la începutul anului, respectiv, revenirea în top 10 WTA.

Simona Halep a câștigat de trei ori Rogers Cup, fosta denumire a competiției, în 2016, 2018 și 2022, însă din păcate, succesul nu a urmărit-o și la US Open, Grand Slamul la care Simona Halpe a avut cele mai slabe rezultate de-a lungul timpului.

Aceasta a fost eliminată din primul tur al competiției, după ce a fost învinsă de ucraineanca, Daria Snigur, cu scorul 2-6, 6-0, 4-6, riscând din nou excluderea din top 10 WTA în clasamentul care va fi publicat pe data de 12 septembrie, tensimena având 3.025 de puncte în clasamentul live.

Mai mult, în urma înfrângerii obținute luni seară, din Top 20 mondial, doar Simona Halep și Daria Kasatkina (8 WTA în ierarhia live) au fost eliminate de la US Open, în timp ce românca se luptă pentru locul 10 WTA cu tenismena, Cori Gauff, diferența pe care dintre ele fiind de doar 338 de puncte.

Eșecul de la US Open i-a răpit Simonei Halep tot optimismul pe care l-a emanat după victoria obținută în cadrul competiției de la Toronto. Întrebată care este parcursul său competițional după eșecul de luni seară, Simona Halep a părut să nu știe exact ce o așteaptă. Pe de altă parte, constănțeanca a dezvăluit că are nevoie de odihnă, lăsând impresia că este epuizată după partida revent pierdută.

Mai mult, din cauza faptului că a refuzat să partcipe la conferința de presă ulterioară partidei, Simona Halep riscă și o amendă de 2.500 și 5.000 de euro, potrivit regulamentului WTA.

După meciul cu tensimena ucrainencă, Simona Halep a declarat că aceasta a avut un joc „ciudățel”, dar bun, la care nu a reușit să se adapteze pentru a obține o victorie împotriva adversarei. Românca noastră a avut doar cuvinte de laudă despre ucrainenacă, recunoscând că Daria Snigur a avut niște lovituri la care nu se aștepta, fiind total blocată în a găsi o soluție rapidă pe teren.

„Consider că a jucat un tenis extraordinar, a făcut un meci foarte bun. Am jucat un pic sub presiune pentru că a avut niște mingi foarte precise, foarte aproape de linie, foarte apăsate… Nu prea a sărit mingea și a jucat destul de iute.

Aș putea să mai spun că nu am găsit soluții pentru meciul de astăzi și îmi pare rău că am pierdut, bineînțeles, dar adversara mea a jucat foarte bine astăzi și cred că a meritat să câștige pentru că pe final am făcut și niște greșeli destul de ușoare. Puteam să revin, nu se știa ce se putea întâmpla, dar nu am găsit soluția potrivită astăzi.

E o jucătoare foarte talentată, jocul ei mi-a pus cele mai mari probleme. Dă niște lovituri pe care nu prea le-am așteptat, nu am mai jucat niciodată împotriva ei. Are un tenis destul de ciudățel, dar destul de bun, pune presiune și lovește mingea din orice poziție, dă foarte bine”, a transmis Simona.