Fuego, dezvăluiri neștiute în ziua de Crăciun. Ce a povestit artistul te va emoționa până la lacrimi

Paul Surugiu, sau Fuego cum îl cunoaște publicul românesc, ca noi toți, are nostalgii. Mai ales când vine vorba de Crăciun și de copilărie. Recent artistul a depănat câteva amintiri din copilăria sa, și despre momentele petrecute cu familia de Crăciun.

Suntem într-o perioadă în care suntem forțați de împrejurări să stăm la casele noastre. Iar nostalgia Crăciunului în familie, alături de părinți este mare. Același lucru trăiește, zilele acestea, și celebrul Fuego.

Într-un interviu acordat recent celor de la VIVA, Fuego a povestit de perioada în care era copil și-și petrecea sărbătorile de iarnă alături de mama sa. A povestit despre cât de răsfățat era, dar și despre micile pedepse pe care i le aplica mama sa atunci când nu era cuminte.

”Răsfățat peste măsură n-am fost, dar nici eu nu eram un puști răzgâiat, care să facă prea multe boacăne sau care să greșească enorm. Nu, eram pus pe șotii, mai făceam năzbâtii, dar niciodată nu le-am creat probleme majore alor mei! Mai depășeam ora de intrat în casă, mai stricam câte ceva, furam bomboanele din brad și lăsam staniolul.

Mama îmi făcea poftele, dar nu mă menaja peste măsură! Mai luam și câte-o mustrare. Mai eram pedepsit să nu ies afară câteva zile. Dar toate au fost în așa fel încât am crescut într-un mod armonios, fără extreme, cu ideea că nu totul mi se cuvine neapărat și că trebuie să lupt ca să dobândesc ceva! Năzbâtii mai mari am făcut când am crescut, când eram absorbit de repetiții și muzică și uitam să mai ajung acasă sau când mai lipseam de la școală tot pentru vreun spectacol sau vreo repetiție!”, povestește Fuego.