EXCLUSIV Cum arată fosta soție a lui Ionel Ganea, la 3 luni de la divorț. În ce hal a putut să o tortureze fostul fotbalist

Ionel Ganea, cunoscut și ca ”băiatul rău al fotbalului românesc”, a încheiat lunga poveste dintre el și Dana, fosta soție. Cum arată femeia, la 3 luni de la divorț?

În dosarul de divorț al familiei Ganea, înregistrat la Judecătoria Timișoara, la 31 august 2009, era anexat un act potrivit căruia Dana, cea care a intentat acțiunea, a avut nevoie de opt zile de îngrijiri medicale, după ce a fost bătută de ”Ganez”. La acea vreme, femeia locuia într-o casă din Dumbrăvița, un cartier anexat Timișoarei, alături de copii, Ioana și George, iar Ionel se stabilise în București. Cei doi s-au împăcat în cele din urmă, de dragul micuților. Problemele au reapărut.

În februarie 2010, după scurta împăcare, Ganea a intentat divorțul, pentru că fosta soție avea de gând să redeschidă acțiunea la Timișoara. Înainte de această mutare, actualul antrenor al ACS Poli Timișoara ar fi vândut casa din Timișoara și a luat copiii la București, lăsându-și nevasta pe drumuri. După acel moment, despre Dana se știa că locuiește cu chirie în orașul de pe Bega, într-un apartament de 40 de metri pătrați.

Maria Ganea, mama fostului fotbalist, este convinsă că fiul ei a stat prea mulți ani alături de o femeie care i-a făcut mereu rău și a vrut să îl distrugă. Mai mult, mama lui Ganea spune că Dana ar fi încercat să îi ruineze familia, susținând că și frații sportivului ar fi avut de pătimit din cauza sa. Unul dintre ei, Doru, a fost la un pas de moarte, iar celălalt, Cosmin, a avut două accidente și ar fi vrut să își pună capăt zilelor. Cu toate acestea, Maria Ganea a recunoscut că nici fiul ei nu a fost ușă de biserică în relația cu soția sa.

„Am gasit niste sfori de canepa, ca asa se zice aicia, cu niste noduri si cu niste pene pe ele (…) Cand am bagat mana in perina, atuncia le-am gasit. Si zic atuncia inspre barbata-miu: hai sa vezi ce-am gasit in perina, uite de-asta s-a otravit Doru ca uite ce-i in perinile astea”, declarat Maria Ganea, în 2012.