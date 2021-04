EXCLUSIV Cum a reacționat soția lui Cătălin Moroșanu după accidentarea gravă de la Survivor. Ce a transmis femeia

Georgiana Moroşanu, soţia lui Cătălin Moroşanu, fost luptător K1 și supranumit, în arena sportivă, ”Moartea din Carpați”, este un medic stomatolog foarte apreciat în Iaşi. Cei doi formează un cuplu extrem de sudat, de mai bine 19 ani, în care deciziile cele mai importante le iau doar împreună. Georgiana ne-a oferit un interviu, în exclusivitate pentru Playtech.ro, în care ne-a vorbit despre emoțiile pentru Cătălin, care duce o luptă teribilă pentru trofeul ”Survivor”, concurs de supraviețuire filmat de Kanal D, în Republica Dominicană.

Georgiana Moroșanu ne-a povestit, pentru Playtech.ro, despre soțul ei, vestitul Cătălin Moroșanu, concurent la ”Survivor”.

“Ne-am consultat şi la finele anului trecut, când m-a anunţat că fusese selectat pentru a intra în competiţia de la ”Survivor”. Nu am stat prea mult pe gânduri nici eu, nici el. Am decis că poate merge. Are suficientă experienţă, după ce a trecut prin toate poveştile de viaţă pe care le-a împărtăşit nu doar cu mine, ci şi cu zeci de mii de români”.

Ea a ţinut să precizeze și că numele lor de familie, în forma sa corectă, este Moroşan.

“Presa a simţit probabil nevoia unui Moroşanu. Şi uite aşa am devenit Moroşanu, deşi în acte suntem trecuţi Moroşan”, mai spune ea. Georgiana, 36 de ani, are mari emoții pentru soțul ei, accidentat grav la picior, în urma probelor de concurs: “Avea la genunchi o poveste mai veche, care-l mai supără din când în când. Dacă a recidivat, atunci e o problemă destul de serioasă. După cum îl ştiu, însă, nu se va da bătut cu una, cu două. Însă, recunosc, sunt uşor îngrijorată în aceste zile!”, adaugă consoarta lui Moroşanu.

Ea mai afirmă că nimeni nu o crede că nu poate lua legătura cu soţul ei:

“Cel mai supărător lucru e faptul că nu putem vorbi. Nu avem cum lua legătura. Şi, ştiţi ce? Nimeni nu mă crede când le spun că nu am vorbit de atâta vreme cu el. Mă mai întreabă colegii de muncă sau chiar pacienţii, dintre cei care ştiu ce relaţie am cu Cătălin, mai ales, când am vorbit cu el ultima dată. Când le spun că nu am mai vorbit de la finele anului trecut se uită tare neîncrezători la mine!”.