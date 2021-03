Cătălin Moroșanu, următoarea țintă a lui Zanni la Survivor România. De ce vrea să-l elimine

Zanni a spus cine este concurentul cel mai afectat de ieșirea Andreei Antonescu din concurs. Azi, de la ora 20:00, la ”Survivor România”, se dispută meciul pentru recompensă.

Astfel, Faimoșii și Răzbinicii evoluează pe un traseu mixt, înfruntând obstacole, pe sol și pe apă, iar finalul intes o să îi solicite la maximm pe concurenții din cele două echipe. Mai mult, după consiliul anterior, în care Andreea Antonescu a părăsit competiția, după decizia publicului Zanni spune că cel afectat profund de plecarea Andreei Antonescu este chiar Cătălin Moroșanu.

De altfel, în ediția din această seară o să se dispută primul mini game din acest sezon, o proba ce le va testa Faimosilor și Războinicilor viteza de reacție și îndemânarea și forța.

Menționăm că Zanni este unul dintre personajele controversate de la Survivor. Acesta a ajuns în atenția publicului grație lui Alex Velea, care l-a luat în Golden Boy Society și l-a ajutat să înregistreze mai multe piese. În afară de emisiunea Survivor România, Zanni a participat la Chefi la Cuțite, făcând senzație în echipa lui Chef Sorin Bontea. Zanni a vorbit despre el, într-un interviu pentru Viva.ro.

Concurentul Survivor a vorbit și despre plecarea din orfelinat, spunând că a făcut tot posibilul să fie dat afară de acolo.

„Când am ieșit, am simțit că e cea mai frumoasă zi din viața mea. Am simțit că am scăpat, am evadat. Le-am dat motive să mă dea afară, pentru că eram tot timpul revoltat. Puneam mult preț pe libertate, era mai importantă decât mâncarea și un loc de dormit. Era ca o pușcărie – bătaie, pedepse încontinuu, nimeni nu vorbea cu noi. Am găsit un cămin de nefamiliști cu chirie, era 100 de lei pe lună. Era un cămin pentru șobolani, era o mizerie de nedescris. Am stat acolo doi ani de zile, singur. Atunci m-am cunoscut, am înțeles cine sunt, ce vreau de la mine, de la viață, ce doresc să fac”, a continuat Zanni, de la Survivor.