EXCLUSIV Cum a imitat-o Monica Anghel pe Diana Șoșoacă, la TVR. Reacția neașteptată a senatoarei

Monica Anghel este nu numai o solistă de top, ci și o actriță talentată, reușind s-o imite perfect, la TVR, pe Diana Şoşoacă, senator independent: “Pentru rolul Dianei Şoşoacă nu am avut nevoie de cine ştie ce pregătiri. Nu am simţit nevoia nici măcar să deschid televizorul!”, ne-a povestit Monica Anghel, în exclusivitate pentru impact.ro.

La sfârșitul anului trecut, Monica Anghel a interpretat-o fără cusur pe Diana Șoșoacă, în cadrul emisiunii ”Masca de aur” (TVR). A făcut-o cu talentul pe care deja îl cunoaștem din show-urile de satiră politică ale lui Toni Grecu, fost lider al grupului umoristic Divertis. Monica ne-a povestit despre ineditul rol, care i-a ieșit perfect, fără cusur:

„Pentru rolul Dianei Şoşoacă nu am avut nevoie de cine ştie ce pregătiri. Nu am simţit nevoia nici măcar să deschid televizorul, să mă uit la emisiuni dintr-acelea dedicate parlamentarilor, nici să mă uit mai multe zile la ştiri. De altfel, între noi fie vorba, nu mă mai uit la emisiunile informative!”, ne-a mărturisit Monica Anghel.

Surpriză! Monica Anghel o cunoaște personal pe Diana Șoșoacă: „Pare că se transformă, când intră în pielea personajului politic”

Monica Anghel a mai precizat, pentru impact.ro, că o cunoaşte, și personal, pe Diana Şoşoacă:

„Pot spune că o cunosc pe Diana Şoşoacă. Şi o cunosc de ceva timp, încă de dinainte de a intra în politică. Omul Diana Şoşoacă, după părerea mea, e totul diferit de politicianul cu acelaşi nume. Şi mai cred că nu doar eu am această impresie. Diana Şoşoacă e o fire veselă, super ok, în viaţa de zi cu zi. Pare însă că se transformă atunci când intră în pielea personajului politic. Diana Şoşoacă e un om foarte calm, echilibrat, aşa cum o cunosc eu în viaţa de zi cu zi!”.

În plus, Monica Anghel ne-a dezvăluit și ce i-a transmis Diana Șoșoacă, după ce a imitat-o, la emisiunea „Masca de aur”, difuzată în luna decembrie, de postul public de televiziune:

„Poate că alţii s-ar fi supărat. Dar ea nu a făcut-o! Dimpotrivă, s-a amuzat şi nu a întârziat să mă felicite pentru maniera în care am redat-o pe micile ecrane”.

Monica Anghel a jucat și în serialul TV „Eu, tu, tăticul şi tataia”, alături de Ioan Gyuri Pascu și de Jojo

Monica Anghel a absolvit nu doar Şcoala Populară de Artă, ci şi Universitatea Naţională de Teatru şi Film, din Bucureşti. Talentul ei actoricesc a fost pus în valoare de foarte multe ori de Toni Grecu, autorul zecilor de scheciuri politice, în care satira la adresa politicienilor timpului era atunci la mare căutare.

Pentru Monica, rolul preferat rămâne însă cel din serialul TV „Eu, tu, tăticul şi tataia”, în care a jucat alături de regretatul Ioan Gyuri Pascu, de Jojo şi de Daniel Buzdugan.