Diana Șoșoacă, comparație neașteptată între români și unguri: ‘Vedeți diferențele’

Diana Șoșoacă taie și spânzură, din nou. Controversata avocată s-a luat, din nou, de Raed Arafat reproșându-i secretarului de stat că măsurile luate în pandemia de coronavirus au dus la moartea a zeci de mii de persoane. Ce a spus

Întrebată de Dan Bittman, în cadrul interviului acordat celor de la Evenimentul Zilei, dacă se dorește ruperea în bucăți a țării noastre, Diana Șoșoacă a evitat răspunsul dar a subliniat faptul că parlamentarii unguri sunt oameni foarte diplomați și educați, pentru care fostul senator AUR nu a avut decât cuvinte de laudă.

Pe de altă parte, Diana Șoșoacă a declarat că nu-l poate da exemplu pe Raed Arafat, ale cărui acțiuni din perioada pandemiei le blamează.

Noi, cei care am acţionat inclusiv la nivel extern pentru a fi salvat poporul român am primit astfel de răspunsuri, de-aia ne urăsc, pentru că am dus afară probleme din interior. De afară vin nişte ordine, dar ei nu-ţi spun: mergi pe calea asta. Ei îţi spun, spre exemplu, vaccinaţi 2 milioane de oameni, dar nu-ţi spun cum s-o faci, nu-ţi spun să încalci legea. Asta e alegerea ta.

Şi, la un moment dat, te trag de mânecă: Eu ţi-am zis să faci asta, dar nu să încalci legea. Ceea ce fac ei (autorităţile române – n.red.) îi face complici la crimă. Poporul român, însă, s-a trezit. Numai cine nu se întâlneşte cu oamenii nu vede acest lucru.

Au murit foarte mulţi oameni cu boli cronice, care nu au avut covid, s-a mărit numărul bolnavilor de boli cronice care nu au avut acces la tratament. Dacă eu le invoc dispoziţii legale, iar din cauza lor mor oameni, ăla nu e genocid”, a declarat Diana Șoșoacă, notează cei de la RTV.