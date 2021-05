EXCLUSIV Cum a convins-o Costi Ioniță pe Loredana Groza să cânte piesa „Fericire”: „A acceptat în două secunde să cânte cu maneliștii”

Costi Ioniţă, aflat pe val cu „Fericire”, o colaborare de succes a Loredanei Groza cu zece maneliști de top, a povestit, pentru impact.ro, despre melodia aflată pe locul 8 mondial. ”I-am spus direct Loredanei, ce vreau de la ea. Ce-ar fi să faci o melodie sau două alături de numele mari ale muzicii de manele? Cred că nu au trecut două secunde şi Loredana a acceptat imediat!”, ne-a dezvăluit Costi Ioniță amănunte de la masa negocierilor cu marea artistă.

Costi Ioniţă este, la 43 de ani, o veritabilă maşină de făcut bani. Ştie asta şi el, ştiu şi cei din jurul lui, dar exact acesta este subiectul despre care nu vrea să vorbească, nici în ruptul capului.

După părerea lui, nu „banii aduc fericirea”, ci dispoziţia pe care ţi-o oferă muzica pe care o asculţi. El a explicat, pentru impact.ro, cum s-a născut noul stil muzical pe care-l promovează în ultimele săptămâni, în întreaga lume, cu melodia “Fericire/Bună dimineaţa”. Potrivit spuselor lui Costi Ioniţă, ideea i-a venit la întoarcea în ţară:

El mai spune că reţeta lui nu e deloc complicată:

„Fără bucuria de a trăi, ce ne rămâne? Nu prea multe. Aşa am început să mă gândesc la ceva nou. Am vorbit cu unul, cu altul, şi am decis că cea mai bună soluţie e să aleg să aduc împreună crema cremei. Totul în numele muzicii şi al veseliei, al distracţiei!”, adaugă Costi Ioniţă.