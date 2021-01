EXCLUSIV Chef Scărlătescu l-a salvat de la faliment pe un mare artist român. Ce i-a vândut, totul era secret

Constantin Enceanu, care va împlini 56 ani, pe 16 februarie, și soţia lui, Angelica, dețin o casă în Filiaşi, două apartamente în Craiova, şi două spaţii comerciale. În 2019, Enceanu s-a lansat şi în domeniul afacerilor odată cu deschiderea unui restaurant luxos, cu piscină, la Filiaşi, în valoare de peste 150.000 de euro. Spirit antreprenorial, celebrul interpret de muzică populară a construit acest loc de relaxare, cu piscină, la standarde înalte. El ne-a povestit, într-un interviu exclusiv pentru Playtech, despre afaceri, despre viața în pandemie, dar și despre frumoasa lui familie.

Constantin Enceanu ne-a povestit, mai întâi, despre localul său:

”La noi, la Filiași, rata de infectare cu noul coronavirus nu a fost atât de mare, ci a fost de sub 3 % la mia de locuitor. În momentele, acestea la Localul ”Zanzibar”, am funcționat o perioadă cu 3% capacitate, apoi 50 %. Am terasă cu mese și scaune pe malul lacului, dar și un loc de joacă pentru copii. Părinții pot sta pe marginea lacului și îi pot supraveghea. Copiii mei l-au obținut prin fonduri europene și e dotat după standardele cele mai ridicate. Am pus covor de 4 cm, să nu se lovească copiii. Spațiul amenajat este de 2.000 mp. Locația a mers nici să te pricopsești, dar nici să mori de foame! Am zis să câștigăm clienții cu bucătăria prin serviciile pe care le oferim. Eu mă pun în pielea clientului, și dacă eu nu am fost umblat… M-am inspirat și eu de pe unde am văzut, cu bucătăria, prin serviciile ce le oferim, eu mă pun în pielea clientului”, a declarat interpretul, în exclusivitate pentru Playtech.

El a mai adăugat:

"Am 2.000 de metri amenajați din spațiul de 8.000 de metri pătrați. Pot să îi pun pe clienți și la 10 metri distanță. Cu timpul vreau să mă extind, să vin cu îmbunătățiri și pe partea cealaltă a lacului. Deocamdată, suntem doar pe o laterală. Este un lac făcut de comuniști pentru ei, în zona aceasta a CAP-ului, a SMA-ului, pentru a veni ei să se răcorească. Am construit totul de la zero pe terenul unde era casa. Pentru cazare, avem 6 camere, anul acesta le-am terminat. Noi am făcut aici cât ne-am permis, cât nu, am zis că facem la anul. Și tot așa…".

Nu oricine îi calcă pragul.

”La mine nu vine oricine să bea o bere, locația impune acest lucru. Este foarte frumos, este o oază de liniște și de relaxare. Pentru copii am piscină mică încălzită și un foișor al lor. La piscina adulților avem umbrele, șezlong, terasă la umbră. Bucătarii sunt extrem de pricepuți. L-am adus aici pe Chef Cătălin Scărlătescu, care ne-a pregătit meniul și ne-a trimis-o pe Iuliana. A lucrat trei săptămâni să le învețe pe fete meniul lui, burgerul lui, a cărui compoziție o facem noi. Nu mergem pe tradițional, ci pe un meniu pe care tinerii îl adoră: paste, pește, pizza, fructe de mare. Oamenii mei au învățat cum să facă blatul de pizza și pasta de burgeri. Noi nu folosim înghețate, ci proaspete, și asta contează foarte mult. Avem și meniul zilnic și pentru ”oameni de rând” să servească o ciorbă caldă. Azi am vândut 95 de meniuri, ceea ce e foarte bine pentru Filiași, care e un orășel foarte mic și în conjunctura în care mai avem 4 firme concurente care servesc meniul zilei”, mai susține Constantin Enceanu.

Artistului îi lipsesc scena și publicul. Se consideră un om chibzuit, care a pus un ban deoparte.

”Am dus lipsa cântatului, dar nu am dus lipsă de muncă. Dacă înainte mă urcam în mașină și le spuneam ”Pa, vă pup, ne vedem!”, acum sunt de dimineață și până seara la locație. Pandemia a fost și este o perioadă de încercare pentru toată omenirea. Cred că pandemia asta ne-a făcut să fim un pic mai atenți cu noi, să fim mai atenți cu ceea ce facem și să prețuim mai mult ce avem! La partea financiară nu mi-a fost greu pentru că dintotdeauna m-am gândit să îmi pun deoparte ”rezerva de stat” pentru zile negre și iată că au venit. Am avut rezerva aceasta și nu am umblat, căci îmi ziceam că nu știm ce se întâmplă și atunci de ce să fim la mâna cuiva?! Eu sunt de principiul că dacă nu pui deoparte când ai, atunci când nu ai, ce pui? Și când am făcut un lucru am zis ”aici nu umblăm”, sau luam din ei și în cel mai scurt timp am pus la loc, pentru situații din acestea…”, ne-a mai mărturisit Enceanu.

Are doi nepoți, care îi umplu inima de bucurie. Dacă în timpul săptămânii îl găsim pe Enceanu la local, sfârșitul de săptămână este dedicat nepoților, acasă:

”Nepoții m-au întinerit, m-au întors la 180 grade. Nu aveam de gând să mai fac aici atâtea… Și când au venit m-am înmuiat și nu-mi pare rău! Să îi vezi vara cum se bălăcesc la locul de joacă! Pentru mine ei sunt o bucurie extraordinară! Sofia are 7 ani, iar Alex 4 ani și jumătate. Partea cea mai bună a pandemiei este că am reușit să petrec foarte mult cu ei. Când vin ei la noi nu mă mai duc la ”Zanzibar” de sâmbătă până duminică și ne certăm, ne împăcăm, dacă ați vedea! Facem scenete. Lui Sofie îi place să fie prințesă împărăteasă. Eu sunt prințul de la țară, merg în vizită cu daruri, să mă lase în împărăția lor. Eu le duc ceapă și ei îmi spun că vor mașini și coliere, nu ceapă! Eram toți buni de filmat. Ce am râs cu ei! Sofia deja se transformă într-o domnișoară. Îmi zice ”mă uit la film, nu te interesează, pentru că nu este pentru adulți, e de copii. Nepoțica mea este manierată, Alex e mai mic, dar sunt haioși amândoi. M-am întors la 180 de grade. Cu ei, uit că mă dor picioarele, că șalele mai scârțâie și la mine. Peste puțin împlinesc și eu o vârstă. Important este că anii nu au trecut în zadar. Și pot să mă mândresc că nu am trăit degeaba! Poate că mulți colegi mă invidiază, am faimă, bani și tot, dar eu am fost un om echilibrat și chibzuit! Nu mi-am bătut joc de bani, că se răzbună! Așa se întâmplă dacă nu respecți banul, așa spuneau bunicii mei, Enceanu nu e zgârcit, ci un om cumpătat, echilibrat!”, susține interpretul de muzică populară.

Cântărețul nu uită că a câștigat banul greu:

”Eu mor când văd că apa merge când cineva se spală pe dinți și nu o oprește. Sau la restaurant, plecau acasă și lăsau becurile aprinse la baie sau apa de era un abur, până am făcut regulament. Dacă găsesc un bec aprins la baie, să dea 5 lei de persoană fiecare. La ce să ardă de pomană? Am muncit, nu mi-a dat nimeni. Și tata, ”Dumnezeu să îl odihnească!” spunea ”lasă, tată, ai bani…”, dar am pierdut nopți pentru asta. Nu a fost ușor! Am casa de la Vișina refăcută, cu centrală, curat, unde mă duc cu drag. Am vecinii mei care cresc cățel, purcel, păsări. Nici după un an nu mi-am revenit cu somnul. De 30 de ani încoace, adorm foarte greu, sau dorm câteva ore pe noapte. Așa e bioritmul meu. De cele mai multe ori mă trezesc pe la 2-3 noaptea și nu mai pot adormi. Sigur că mi-e dor de spectacole, de lumea artistică. De la ele mi-am dereglat somnul. Eu vreau să țin totul sub control, să văd că merge totul ceas, deși ar putea să meargă și de la sine, dar eu zic că nu! Poate e mentalitatea mea greșită!”, mai spune celebrul cântăreț.

A făcut 600 de litri de vin și se ocupă de vie: ”Mă pricep, am făcut Facultatea de Agronomie”

”În toamnă am făcut 600 de litri de vin, un vin extraordinar, este un rose spre rubiniu la Filiași. Am vie, mă ocup de ea. Mă mai ajută cuscrul la tăiat, să o îngrijesc, mai stropesc, mai tai lăstarii. Am făcut Facultatea de Agronomie. Am și pământ la Filiași și atunci când timpul îmi permitea urmăream culturile. Pe un teren am pus grâu deja, pe altul o să pun floarea soarelui și porumb. Am un băiat care se ocupă de ele. Întotdeauna se pune invers, pe ele. De pildă, pe locul unde ai avut grâu, după maximum 2 ani, pui altceva. Rotația culturilor e foarte importantă”, mai spune acesta.

”Am organizat la local nunți cu 400 de persoane, și cu 50 de invitați, în pandemie!”