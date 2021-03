EXCLUSIV Ce se întâmplă, de fapt, între Lidia Buble și Cobra Tate. Propunerea pe care i-a făcut-o bărbatul

După ce Răzvan Simion a recunscut relația cu Daliana Răducan, zvonuri au apărut în presă conform cărora fosta lui parteneră Lidia Buble ar fi implicată într-o relație cu Cobra Tate. Care este adevărul legăturii dintre cei doi și care este propunerea pe care i-a făcut-o bărbatul.

Încurcate sunt căile iubirii, după cum bine știm. Se pare că povestea de dragoste dintre Lidia Buble și Răzvan Simion este istorie. Artista și prezentatorul matinalului de la Antena 1 s-au despărțit după aproape șase ani de relație, iar acum fiecare dintre ei și-a refăcut viața alături de un alt partener. În timp Răzvan Simion a recunoscut, public, relația pe care o are cu frumoasa Daliana Răducan, fosta vedetă a emisiunii Visuri la Cheie de la PRO TV, Lidia Buble pare să-și fi găsit liniștea în brațele lui Cobra Tate, fratele lui Tristan Tate, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu.

Luptătorul MMA a căpătat faimă și notorietatea încă de pe vremea când fratele său era partenerul celebrului designer. Cobra Tate este un om de afaceri de succes, care se bucură de o avere impresionantă, strânsă în conturile bancare. Și, pentru că succesul este mai savuros atunci când ai cu cine-l împărți, Cobra Tate pare să fi fost cucerit de frumoasa Lidia Buble.

Deși paparazzi i-au surprins împreună, de două ori, la o cină în oraș, nici el nici Lidia Buble nu au recunoscut, oficial, faptul că ar fi fost împreună. Cu toate acestea, surse apropiate artistei spun că blondina și luptătorul se bucură de primii fiori pe care-l simte orice îndrăgostit, la început de relație:

Chiar dacă se numără printre cei mai bogați burlaci din showbizul românesc, Cobra Tate a mărturisit cât de mult a muncit pentru a ajunge la statutul pe care-l are astăzi. Provenind dintr-o familie cu venituri modeste, iubitul Lidiei Buble a povestit care a fost momentul care i-a schimbat viața, cel în care a devenit luptător MMA.

„Când am intrat în ring să lupt, eram un kick-boxer cu o centură neagră în judo și fără pic de experiență în MMA. Dar eram falit. Eram atât de sărac că nu îmi puteam plăti nici măcar chiria. Omul cu care luptam câștigase deja cinci lupte la profesioniști și rămăsese fără adversar.

Eu eram atât de disperat să fac niște bani încât am acceptat imediat să lupt cu el. Când am acceptat să mă bat, cel care organiza lupta mi-a spus că cel care câștigă ia toți banii, iar pierzătorul nimic. Am fost de acord. Tristan m-a întrebat de ce fac asta, mi-a spus că nu ne putem permite să plătim chiria și dacă pierd e și mai rău. Șase ani mai târziu eram deja de patru ori campion mondial și multimilionar”, a declarat Cobra Tate, conform spynews.ro.