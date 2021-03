Ce a spus Lidia Buble despre Răzvan Simion. Declarația care îl va emoționa pe prezentatorul de la Antena 1

Până acum a planat un secret asupra noii relații în care este implicat Răzvan Simion. Acum se știe cine este noua partneră a acestuia. Se pare că Lidia Buble nu a primit foarte bine vestea. Vedeta, recent invitata lui Marius Manaole într-un show online noncoformist, a dezvăluit anumite lucruri despre Răzvan Simion.

A trecut mai bine de un an de la despărțirea șoc din mondenul românesc. În urmă cu un an Răzvan Simion și Lidia Buble, după cinci ani de stat împreună, anunțau despărțirea.

Momentul nu a fost ușor, nici pentru Răzvan Simion, nici pentru Lidia Buble, lucru care s-a observat prin comentariile fiecăruia pe internet. Dar viața merge mai departe, și asta au încercat, ulterior, și cei doi să facă. Imediat după despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble declara că, deși separați, Răzvan a rămas managerul ei.

”Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat. Aoleu, câte întrebări sunt pe tema asta.

Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”, spunea Lidia Buble.