A fost premoniție? Ce a visat Gabi Luncă, înainte de a se îmbolnăvi de Covid-19. Fiica ei face dezvăluiri cutremurătoare: “Dumnezeu o chemase deja la el!” Regretata solistă Gabi Luncă a avut, la începutul lunii martie, o serie de vise şi de previziuni legate de despărţirea de această lume. Estera, fiica cea mare a artistei, care i-a stat alături până în ultima zi de viață, ne-a povestit, în exclusivitate pentru impact.ro, despre ultimul vis al mamei ei.

Estera Onoriu a dezvăluit, pentru impact.ro, un fragment din ultima discuţie purtată cu mama ei, în seara zilei de 12 martie, cea din urmă petrecută acasă, înainte de a fi internată:

„Mama obişnuia să se roage în fiecare seară, singură. Dura mult rugăciunea ei, fiindcă îi purta în gândul ei pe toţi cei pe care-i cunoscuse, buni şi răi. Dar, în seara aceea, am avut un imbold şi am rugat-o pe mama să mă lase să mă rog alături de ea. Şi, la un moment dat, mi-a spus că o chinuia o previziune sau un fel de vis aievea, pe care nu ştia cum să-l interpreteze.”

Gabi Luncă i-a descris fiicei o scenă de neuitat, care începuse să îi dea de gândit:

„Mama mi-a spus că se afla, fără să ştie cum, într-o pădure de pomi înzăpeziţi. În ciuda zăpezii, pomii aveau frunze verzi. În plus, aceşti pomi speciali străjuiau o alee minunată, cu gard alb, de o parte şi de alta, ce ducea spre o poieniţă plină cu flori multicolore. Ce-o fi însemnând, mamă, asta?”, îşi tot întreba Gabi Luncă fiica.

Am ştiut încă din prima clipă că Domnul îmi va chema mama şi că el îi arată astfel cum e paradisul, locul unde o aşteaptă. Dar am tot sperat că despărţirea noastră nu se va produce atât de curând! Am sperat că Cel de Sus se va îndupleca şi că o va lăsa pe mama să se întoarcă la noi, acasă, mai ales că a stat mai bine de trei săptămâni pe patul spitalului”, a adăugat Estera.