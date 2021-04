Fiica lui Gabi Luncă, mărturisiri sfâșietoarea după moartea mamei sale: „Am vrut să ajung pacient în ATI ca să pot fi lângă măicuța mea”

Moartea cântăreței Gabi Luncă a adus multă durere în sufletul familiei și celor care au iubit-o și au crescut cu muzica sa. Cântăreața de muzică lăutărească s-a stins la o zi după colegul său de breaslă, Nelu Ploieșteanu și la o săptămână de la moartea regretatei Cornelia Catangă. Fiicele artistei au explicat recent drama prin care trec, după ce mama lor a trecut la cele veșnice.

Fiicele lui Gabi Luncă sunt devastate de durere după ce mama lor a avut parte de momente grele înainte de moarte. Acestea au povestit, de asemenea, modul în care artista a fost lăsată să aștepte șase ore pe holurile spitalului Balș, iar ulterior a fost trimisă la unalt spital pentru a scăpa de presiunea internării unei artiste în acea instituție.

Pentru că fiicele cântăreței au fost tot timpul alături de mama lor, acestea și-au dorit extrem de tare să-i poată fi alături în acele momente, dar din păcate, acel lucru era imposibil.

Cu toate acestea, Rebeca a declarat că s-a gândit să se infecteze cu Covid-19, doar pentru a intra la Terapie Intensivă și pentru a-i fi aproape mamei sale, dar și pentru a o ajuta. Aceasta și-ar fi dorit să fie și donator de organe pentru măicuța sa, în cazul în care acest lucru ar fi putt fi posibil.

„Au mai fost telefoane, iar la ultima discuție am mințit-o și am remușcări. (…) Nu i-am cerut să mai trăiască mama 10 ani, am cerut o lună. Să fie mama acasă, să ne povestească, să nu fie singură (…) M-am oferit donator de organe, m-am gândit că vor ceda și rinichii, m-am gândit în primă fază la plămâni, dar v-am spus am fost dispusă să mă contaminez, să ajung pacient ATI ca să pot fi lângă măicuța mea să o îngrijesc”, a dezvăluit tânăra cu lacrimi în ochi.

După ce a urmat un tratament dat de medicii de la „Matei Balș”, starea cântăreței s-a agravat, fiind nevoie de internarea la spital. În ultima noapte acasă, Gabi Luncă le-a cerut fetelor sale să o lase să se roage, iar ulterior, aceasta le-a povestit că de mai multe nopți visează o poeniță cu flori. Din păcate, fiicele sale au presimțit că ceva rău urmează a se întâmpla.

Draga de ea credea că sunt situații grele din viață pe care le va schimba Domnul în ceva bun. Eu știind boala de care suferă mi-am dat seama că este o premoniție și că Domnul o va scoate din lumea aceasta. (…) Mi-a spus că am făcut foarte bine că am dus-o la spital”, a mărturisit Estera, la Sinteza zilei.

„În ultima noapte în care măicuța mea a fost acasă (…) mi-a cerut să o las ca să se roage. În noaptea aceea am insistat să mă lase să stau la rugaciune (…) Mi-a spus că de câteva seri are o vedenie: o pădure de pomi desfrunziți, în zăpadă, în mijlocul cărora se face o alee cu un gard alb de o parte și de cealaltă.

Estera, una dintre fiicele artistei, a dezvăluit că nu-și poate ierta două mari greșeli: că nu i-a spus mamei sale că are Covid-19 și că nu s-a folosit de numele său pentru a insista să fie ținută în spital pentru tratament, acceptând să o ia acasă, acolo unde starea de sănătate s-a înrăutățit și mai tare.

„I-aș cere iertare că nu i-am spus că are COVID. I-aș cere iertare că am dus-o la spital și că am acceptat să mi-o dea doctorii acasă și nu am insistat să stea internată. I-aș cere iertare că nu am uzat de numele ei ca să ajung la doctori renumiți și să fac mai mult”, a declarat ea, cu lacrimi în ochi, la Antena 3.