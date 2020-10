EXCLUSIV Cați bani pierd Smiley, Andra și Delia după ce Revelionul a fost anulat. Paguba financiară este de zeci de mii de euro

Din cauza pandemiei de coronavirus, tuturor artiștilor li s-au anulat spectacolele din noaptea de Revelion. Cei mai păgubiți sunt Smiley, Andra, Delia și Loredana Groza, care au pierdut sume astronomice.

Cați bani pierd Smiley, Andra și Delia de Revelion

Anul 2020 a fost unul extrem de dificil pentru întreaga populație a lumii, inclusiv pentru cetățenii României. Pandemia de coronavirus a închis, timp de două luni, o mare parte din economia României, iar cei mai afectați au fost cei din industria HORECA. La rândul lor, artiștii au rămas fără nicio sursă de venit după ce toate evenimentele au fost anulate: spectacole, concerte, festivaluri.

Din luna iulie, cântăreții au reînceput să aibă concerte, însă cu un public restrâns și, desigur, cu onorarii mai mici. Însă au sperat că își vor reveni financiar de Revelion, atunci când onorariile lor se triplează. Surpriză, însă. Guvernul a închis, din nou restaurantele, pe o perioadă nedeterminată, iar spectacolele din noaptea dintre ani s-au anulat. Astfel, cei mai cunoscuți artiști din România au pierderi de zeci de mii de euro, conform surselor Impact.ro din anturajul vedetelor.

Artiștii care au pierdut cei mai mulți bani:

Andra – 50.000 euro

Andra se numără printre artiștii care cântă numai LIVE în noaptea de Revelion, împreună cu un band de peste 20 de persoane. În ultimii ani, ea a avut două concerte în noaptea de Revelion pentru care a încasat 50.000 euro.

Smiley – 30.000 euro

De mai bine de cinci ani, Smiley are concert, an de an, în Piața Constituției. Pentru un spectacol de 45 de minute, el încasează aproximativ 20.000 de euro. Înafară de acest concert, el întotdeauna mai are o cântare fie în București, fie în împrejurimi, care îi rotunjește veniturile cu încă 10.000 euro.

Delia – 30.000 euro

În fiecare an, Delia are trei concerte în noaptea de Revelion. Unul în Piața Constituției, pentru care încasează 15.000 de euro, și alte două în locații private din Capitală, care îi mai rotunjesc veniturile cu alți 15.000 euro.

Loredana Groza – 80.000 euro

Campioana concertelor de Revelion rămâne Loredana, care are nu mai putin de cinci într-o singură noapte. Ce-i drept, artista are program de numai 30 de minute, iar majoritatea spectacolelor sunt la hoteluri din București. Pentru o singură noapte, artista a încasat până la 80.000 euro.