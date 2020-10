Delia și-a mai cumpărat încă un penthouse. Leșini dacă afli câte milioane de euro a dat pe el

Delia și-a mai cumpărat încă un penthouse! Cunsocuta artistă a mai scos multe milioane de euro din buzunare. Noua achiziție i-a șocat pe cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Ce spuen soțul solistei despre achiziție?

Delia, nouă achiziție! Artista și-a cumpărat al doilea penthouse

Se pare că artiștii de la noi o duc tare bine, pentru că unii dintre ei și-au permis să scoată sume mari din buzunare pentru plăcerile visate. Printre cei care au ieșit în relief cu mai multe propietăți achiziționate sunt Dorian Popa și Delia. Dacă solistul și-a cumpărat câteva mașini de lux pentru iubita și mama sa și încă două locuințe â, Delia este deja la al doilea penthouse. Artista se bucură de contracte babaneși de o imagine care îi aduce venituri mai mult decât frumoase chiar și în timpurile care devin din ce în ce mai grele pentru unii.

Conform profit.ro, juratul de la X Factor a plătit 3 milioane de euro pentru un penthouse în One Verdi Park, proiect în care a investit alături de dezvoltatorul One Uniter și care va fi livrat peste un an. Sprafața acestuia este de 575 de metri pătrați și se întinde pe etajele 19-20 ale unuia din cele două turnuri înalte de 77 de metri din proiectul menționat anterior care se construiește în nortul Bucureștiului. Momentan, Delia și Răzvan Munteanu locuiesc într-un penthouse de aproximativ 1 milion de euro.

Ce spune Răzvan Munteanu despre proiect?

„Cunosc foarte bine proiectul One Verdi Park. Îmi place pentru că are toate caracteristicile unui penthouse adevărat: suprafața, înălțime de 6 metri în living, este cel mai înalt bloc de locuințe din zona de nord și priveliștea este spectaculoasă, ai vedere la parc și lacuri, vezi tot nordul. Caracterul de unicitate ne-a atras. Acesta și cel din turnul principal al One Mircea Eliade sunt cele mai importante penthouse-uri din oraș, iar acela era vândut. Intenția este să ne mutăm, dar nu pot să nu iau în calcul apariția unei oferte mai bune de vânzare. Oricum, vrem să facem un upgrade tot într-un penthouse, iar momentan aceasta este opțiunea. Lemon Interior Design va face designul interior al locuinței. Am mai lucrat cu ei și la celelalte apartamente pe care le-am mai cumpărat de-a lungul timpului de la One United Properties“

Răzvan Munteanu (Sursa: profit.ro)

Cei doi soți au plătit deja în avans circa un milion de euro pentru noul penthouse, iar diferența urmează să o achite în rate până la livrarea locuinței care e programată anul viitor.