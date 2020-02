EXCLUSIV Câți bani cere Andreea Bănică pentru a cânta la o nuntă. Soțul ei negociază la sânge pentru artistă

Andreea Bănică este deja de ani buni pe scenă. Aceasta a reușit ca de-a lungul timpului să rămână în top și să-și păstreze fanii. Datorită notorietății la care a ajuns, acum este plătită foarte bine. Cât cere artista pentru a cânta la nuntă și cum negociază soțul ei prețurile la sânge?

EXCLUSIV Cât cere Andreea Bănică pentru a cânta la o nuntă?

Celebra blondă și-a început cariera în anii 2000, iar de atunci s-a întrecut pe sine. Andreea a reușit ca în toți anii aceștia să-și păstreze fanii, să se reinventeze și să ajungă în top nu doar o dată. Datorită notorietății pe care o are acum, își permite să ceară sume frumușele pentru concerte, evenimente, apariții, dar și pentru nunți. Alături de ea, în tot timpul acesta a fost soțul ei, care îi și negociază veritabil cântările. Mirii care o doresc pe Andreea în ziua lor cea mare trebuie să plătească scump pentru reprezentația cântăreței. Aceasta are un program de o oră și 15 minute, are un band format din 5 instrumentiști și 2 dansatoare.

Programul live pe care îl mai face este de 45 de minute. În ajutor are un band format din saxofon, chitară și 2 dansatoare. Conform surselor noare, Andreea cere 4.500-35.000 de euro pentru o petrecere, 4.000-35.000 de euro pentru o cântare în mall sau în aer liber și 2.500 de euro pentru o reprezentație în club sau la un bal. La prețul acesta se adaugă diurna de 50 de ron pe zi de persoană (10/4 persoane), cazarea care constă în 6 camere duble sau 3 camere duble la un hotel cu minim 3 stele și transportul de 2-3 ron/km.

Carieră

Andreea a făcut parte din trupa Exotic, alături de Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu, ulterior făcând parte în formația Blondy, alături de Cristina Rus. După ce Blondy s-a destrămat, a urmat o carieră solo.

Singler-uri

2012

„Shining Heart” (feat. Laurențiu Duță)

„Could U”

2013

„În lipsa ta” (feat. What’s UP)

„Bumerang” (feat. Kio)

2014

„Rupem boxele” (feat. Shift)

„Dor de mare”

„Același iubit”

2015

„Doi” (feat. Kaira)

„Red Lips” (feat. Aggro Santos)

„Ale” (feat. Narcotic Sound & Christian D)

„Supererou”

„Una palabra” (feat. Sunrise Inc.)

„Hoț de inimi”

2016: „Rain in July” (feat. Geørge)

2017

„Linda” (feat. Veo)

„Departamentul de relații” (feat. Uddi)

„Ce vrei de la mine” (feat. Balkan)