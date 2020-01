Andreea Bănică, jignită de un fan după ce a pozat în costum de baie. Reacția vedetei i-a lăsat pe toți fără cuvinte!

După aproape șase luni în care nu a avut nici măcar o zi liberă, Andreea Bănică și-a luat o binemeritată vacantă. De data aceasta doar cu soțul ei, Lucian Mitrea, fără cei doi copii. Destinația? Maldive, într-un resort de cinci stele, Ajunsă la destinație, Andreea Bănică a îmbrăcat imediat costumul de baie, s-a bălăcit, apoi s-a lăsat pozată de soțul său.

Andreea Bănică, jignită de un fan după ce a pozat în costum de baie

Deși are 41 de ani și a trecut prin două nașteri, Andreea Bănică a avut curajul de a poștă imagini în costumul de baie. Are și toate motivele, ținând cont de faptul că se poate mândri cu o siluetă armonioasă, dar mai ales, naturală. Artista se numără printre puținele vedete din România care nu au apelat la chirurgia estetică: nu are implanturi mamare și nici nu și-a modificat vreo parte a corpului.

Din păcate, nu toți fanii apreciază naturalețea Andreei Bănică, iar unul dintre ei a ținut să o taxele imediat pe contul de instagram: “Nu îți mai place la sală. Din păcate se vede. Nașpa!”. Reacția cantăretei nu a întârziat să apară: “Ce pot spune femeile de genul tău? Nu vreau să reproduc. Însă, uită-te în oglindă dimineață, apoi spune-i lui Dumnezeu că îi mulțumești pentru că ești sănătoasă”.

Andreea Bănică s-a reinventat

Andreea Bănică a debutat în muzică, după ce s-a făcut remarcată la Festivalul Mamaia din 1998. Alături de Claudia Pătrășcanu și Iulia Chelaru a pornit prima trupă de fete – Exotic. Apoi, Andreea Bănică și-a urmat propriul drum, după destrămarea trupei Exotic, la fel ca cele două foste colege. În anul 2001 împreună, cu Cristina Rus pornește proiectul „Blondy”. Cele două au lansat trei albume („Atât de aproape”, „O parte din tine”, „Dulce și amar”) și o reeditare. Trupa Blondy a lansat șase videoclipuri și a obținut premiul pentru cea mai bună trupă dance oferit de Radio România Actualități în 2003. Cristina Rus a părăsit formația în anul 2005, dedicându-se carierei solo.

Din 1998 și până acum schimbări au tot fost. Pe lângă trendurile care s-au schimbat, cântăreața a adus pe lume doi copii, lucru care nu a făcut-o să nu mai prezinte fanilor imagini cu ea în costum de baie, semn că este mulțumită ori împăcată cu felul cum arată.