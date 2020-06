EXCLUSIV Câți bani câștigă Titus Steel ca regizor și scenograf de filme pentru adulți. Viața i s-a schimbat radical după restricțiile sanitare

Au trecut ani buni de când nu mai joacă în filme pentru adulți, însă regizează filme de același tip. Mai mult, Titus Steel, câștigător al trei premii Oscar, câștigă extrem de bine și din această meserie.

Este unul dintre cei mai cunoscuți actori de filme pentru adulți din Europa, având la activ câteva sute de astfel de producții. Perceput ca un bărbat serios, punctual,

extrem de inteligent și priceput în arta amorului, Titus Steel a făcut performanță în domeniu, câștigând trei premii Oscar. Această meserie nu i-a adus actorului doar

faimă și bani, ci și o iubire ca în povești. În 2002, Titus a cunoscut-o pe Ștefania, și ea actriță de filme deocheate, cunoscută publicului drept Jasmine Rouge. Patru ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit, iar ea a renunțat sa mai practice această meserie.

“Sunt cu Ștefania de 16 ani. Nu m-a afectat faptul că făceam asta. Bine, mai apăreau gelozii, era normal. Am încercat mai multe meserii, așa am ajuns actor de filme pentru adulți. Sunt de 24 de ani în industria asta. Făcând un calcul, am filmat cu 4.000 de actrițe diferite. Primeam saci de scrisori, declarații de dragoste, bani de la femei. Pentru mine, însă, a fost o simplă meserie, nu m-am abătut niciodată de la drumul meu, nu mi-am neglijat niciodată familia. Pentru mine, singura femeie care contează este soția mea”

Titu Steel