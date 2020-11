EXCLUSIV Câte kilograme a ajuns să cântărească Draga Olteanu Matei. Adevărul despre starea de sănătate a actriței

Săptămâna trecută, Draga Olteanu Matei a ajuns pe mâna medicilor care încearcă să îi salveze viața, după ce a primit un diagnostic destul de grav. Deși starea actriței este stabilă, personalul medical este rezervat în a da prognosticuri în ceea ce privește evoluția sa pe termen lung. Marea Doamnă a scenei românești a fost intubată pentru ca doctorii să poată să o țină sub control, în continuare, iar acum așteptăm cu sufletul la gură vești de la spital.

Diagnosticul este, însă, unul extrem de grav, hemoragie digestivă, iar actrița ar fi pierdut foarte mult sânge până a putut fi stabilizată. În aceste momente, Draga Olteanu Matei este ventilată mecanic, iar cadrele medicale fac eforturi considerabile pentru a-i menține funcțiile vitale. Deși starea acesteia este staționară, medicii sunt sceptici în privința șanselor sale de supraviețuire, mai ales că organismul său este extrem de slăbit. De altfel, actrița a ajuns să cântărească 47 de kilograme, desi ne-a obișnuit în toți acești ani cu construcția sa robustă și impunătoare:

În urmă cu câțiva ani, Draga Olteanu Matei mărturisea că nu și-a dorit niciodată copii, însă a recunoscut că în tinerețe a dorit să înfieze unul, dar și-a dat seama că este o responsabilitate mult prea mare pentru o persoană cu un program atât de încârcat precum avea ea. Marea actriță are, însă, nepoți, de care a fost mereu foarte apropiată, și pe care i-a tratat și iubit ca pe proprii ei copii. De altfel, deși nu li se permite accesul în incinta, ei vin zilnic la spital pentru a se interesa despre starea de sănătate a acesteia.

„Eu nu am vrut să fac copii niciodată. Îmi sunt foarte dragi, dar nu mi-am dorit pentru că eu cred o treabă pe care nu vreau s-o spun în public, pentru că ar fi foarte decepţionate mamele. Dar amintesc un proverb bătrânesc foarte înţelept: cine are să-i trăiască, cine nu să nu-şi dorească. În zile noastre ar trebui să ne gândim la partea a doua a proverbului. (…) M-am gândit să adopt un copil cu mulţi ani în urmă, când nu avem cu ce să-l ţin, dar mi-am dat seama că nu am timp să ma ocup de el.”, spunea Draga Olteanu matei, cu ani în urmă.