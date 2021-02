Exclusiv: Cătălin Botezatu, refuzat de Bianca Brad. „M-am îndrăgostit de ea la prima vedere”. Imagini inedite cu cei doi din tinerețe

Bianca Brad, pe care ați admirat-o și în pelicula de succes ”Zâmbet de soare” (1987), a fost și un fotomodel de top. Cum a ajuns Bianca vedetă? Reporterii impact.ro au aflat totul despre debutul ei în lumea artistică, dar și despre ajutorul acordat lui Cătălin Botezatu, cel care, la începutul anilor 90, nici că visa la podiumul de modă. Vă prezentăm, în premieră, și câteva fotografii inedite cu cei doi foști colegi de scenă.

Cum a fost Cătălin Botezatu refuzat de Bianca Brad?

În perioada 1997-1998, Bianca a făcut reclamă la săpun

Bianca Brad plănuise inițial să lucreze în turism, nicidecum nu aspira la o carieră de artistă, în lumina reflectoarelor: ”Nu visam eu Actorie, doream să intru la ASE, ca să lucrez în Turism, dar, după ce am participat la mai multe castinguri, pentru filme și reclame, am ales acest drum. N-am intrat din prima, la Teatru, d-abia din a doua încercare am fost acceptată.

Eram frumușică, așa, blondă și cu ochii albaștri, regizorii mă vedeau potrivită pentru roluri, la casting eram mai mereu în centrul atenției. Am jucat și în ”Al patrulea gard de la debarcader”, am fost la casting într-un costum de baie de culoarea pielii, nu era prea bine, am ales apoi un altul, cu flori. Iar în perioada 1997-1998 am făcut reclamă la celebrul săpun Lux”, ne-a povestit Bianca Brad, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Designer-ul o adora pe actriță

” M-am îndrăgostit de ea la prima vedere, când susțineam împreună examenul la Facultatea de Teatru. Ea mi-a îndrumat pașii către modă”

Bianca Brad a păstrat cu drag fotografiile din perioada în care apărea pe podiumul de modă alături de Cătălin Botezatu. Vestitul designer își amintește cu nostalgie, în exclusivitate pentru impact.ro, despre femeia care îi cam sucise mințile: ”Despre această femeie superbă, frumoasă, pot spune doar lucruri minunate. De aproape 30 de ani, Bianca Brad reprezintă un etalon de frumusețe.

M-am îndrăgostit de ea la prima vedere, când susțineam împreună examenul la Facultatea de Teatru. Ea mi-a îndrumat pașii către lumea modei. Îmi zicea, la un moment dat, că aș avea mari șanse să devin manechin, mai ales că, în acea perioadă, mulți manechini români rămăseseră în străinătate, fusese un exod puternic.

Am susținut un concurs, am luat cu brio acele examene și am urcat pe scenă, alături de Bianca Brad. De acolo, a început nebunia, ei îi datorez ceea ce sunt. Fără doar și poate, frumusețea ei m-a răvășit complet. Din păcate, n-a fost să fie mai mult între noi. Mă bucur că a rămas la fel de frumoasă, are un suflet extraordinar. Îmi pare bine că a existat în viața mea o femeie ca Bianca Brad!”

Fratele ei, Marian, fost fotomodel de succes, o aducea la prezentările de modă

Ceea ce nu mulți știu, e faptul că Bianca Brad a ajuns, în această lumea sclipicioasă, prin intermediul fratelui ei, Marian, un fotomodel celebru, în anii 90, care o aducea la prezentările lui de modă.

Actrița e tare mândră de el, postând, adesea, pe conturile sociale, fotografii cu frățiorul ei: ”În poza aceasta sunt cu fratele meu, Marian, când m-a luat cu el într-o trupă de dans modern. Aveam în jur de 16 ani și eram foarte apropiați”, a scris Bianca, în dreptul cadrelor de familie.