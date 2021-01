Catinca Roman, acuze grave la adresa lui Cătălin Botezatu. Ce ar fi făcut la Bravo, ai stil!, de fapt

Catinca Roman duce scandalul ”Bravo, ai Stil Celebritis” la un alt nivel prin afirmațiile sale, afirmații care au fost în ton cu spusele Cristinei Șișcanu, acelea că a auzit zvonuri că Botezatu ar fi luat bani ca să o favorizeze pe Andreea Tonciu în acest concurs.

Amintim că fiica Catincăi Roman a fost concurentă în show-ul Bravo ai Stil! Celebrites. Ea a ajuns însă să renunțe la acest show pe motiv că nu a mai putut suporta atacurile Andreei Tonciu la adresa ei. Ea ar fi fost de mai multe ori la un pas să leșine din cauza presiunilor Andreei Tonciu, care o ”terioriza” grav pe tânăra de 20 de ani. Atunci, au existat chiar zvonuri că există o strategie gândită de fina Anamariei Prodan de a o elimina din concurs. Însă bomba avea să explodeze atunci când Cristina Șișcanu l-a întrebat pe Cătălin Botezatu următoarele:

Atunci, Cătălin Botezatu a negat imediat orice astfel de intervenție:

Acum, Catinca Roman, mama Călinei, a declarat că și la urechile ei au ajuns aceleași zvonuri, cum că Botezatu ar fi primit bani ca să o favorizeze pe Andreea Tonciu.

”Am sunat și am felicitat-o pe Cristina Șișcanu pentru curajul ei. Sigurul din juriu care e calificat este Maurice Munteanu. Am auzit și eu că sunt zvonuri că Botezatu ar fi luat bani de la Anamaria Prodan ca să o favorizeze pe Tonciu. S-a văzut clar că o favoriza pe Tonciu”, a spus Catinca Roman pentru click.ro. Mai mult decât atât, aceasta spune că și atitudinea Ralucăi Bădulescu vizavi de fiica sa a deranjat-o.

„Și Raluca m-a deranjat. Mă aducea mereu în discuții. Eu nu mi-am criticat colegii de breaslă, eu nu am criticat-o, deși am avut ocazia. Când era plinuță i-am luat apărarea, m-a dezgustat un pic. I-a zis Calinei la un moment dat: ”Hai ca maică-ta n-o fi vreun fashion icon!”, a mai declarat Catinca Roman pentru aceeași sursă.