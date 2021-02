EXCLUSIV Cătălin Botezatu a făcut top 3 al femeilor din România. Marele defect al Biancăi Drăgușanu

Cătălin Botezatu (54 de ani), fost manechin de top, și unul dintre cei mai șarmanți bărbați din show-biz, este un mare iubitor de frumos. Celebrul designer vestimentar a realizat, pentru playtech.ro, Top 3 al celor mai sexy vedete din România. Interesant este că nu fosta lui iubită, Bianca Drăgușanu (38 de ani), a prins primul loc și tradiționala coroniță, ci Mihaela Rădulescu (51 de ani), între ele aflându-se Adelina Pestrițu (34 de ani). Cătălin ne-a explicat de ce Bianca trebuie să se mulțumească doar cu bronzul: ”Pe Bianca am pus-o pe locul al treilea pentru că exagerează cu buzele, eu nu sunt pentru mărirea exagerată, nu-mi place. Are însă picioare foarte frumoase și lungi ca bețele de troleu”.

Top 3 al femeilor din România. Ce crede Cătălin Botezatu?

Cătălin Botezatu, despre Mihaela Rădulescu, clasată pe primul loc: Mihaela nu are vârstă, spune lucrurilor pe nume, este o femeie puternică, transmite sensibilitate, este ”femme fatale”.

Cine altcineva ar fi fost mai potrivit să realizeze topul celor mai frumoase vedete din România, dacă nu chiar Cătălin Botezatu, designer de talie internațională și jurat la concursul ”Bravo, ai stil!” (Kanal D)? În viziunea lui Bote, Mihaela Rădulescu prinde primul loc, deși la frumusețea ei contribuie, din plin, și cele câteva intervenții estetice esențiale: și-a micșorat nasul, și-a mărit bustul și a scăpat de riduri, cu ajutorul botox-ului.

Oricum, Cătălin are numai cuvinte de laudă la adresa Mihaelei, față de care și-a exprimat profunda admirație: ”Îmi asum acest top 3, o spun de la început. O să pornesc cu locul l, care îi aparține unei mari dive, este vorba despre Mihaela Rădulescu. Ea s-a tot reinventat, asta înseamnă respect pentru public, pentru fani, dar și pentru ea, ca persoană. A copiat modelul Madonna, care se reinventează mereu, indiferent de vârsta pe care o are.

De fapt, Mihaela nu are vârstă, spune lucrurilor pe nume, este o femeie puternică, transmite sensibilitate, este ”femme fatale”. Poți vorbi orice subiect cu ea, s-a stilat foarte mult în Monte Carlo, unde locuiește de peste zece ani. Mihaela și-a mărit bustul, și-a refăcut dantura și și-a micșorat nasul. Nu este o femeie obișnuită, realizează că este un exemplu, demn de urmat, în toate, de aceea a și apelat la operații estetice. Dar sunt făcute decent, toate, chiar discret, aș putea spune”.

Părerea designer-ului despre Adelina Pestrițu

Despre Adelina Pestrițu, clasată pe locul al doilea: ”Pentru mine, Adelina este o femeie cu trăsături frumoase, ne-a reprezentat și în America”, susține Cătălin Botezatu

”Este foarte greu să le dai un loc Biancăi și Pestriței. Dacă o pun pe Bianca pe locul al doilea, lumea ar spune că a fost iubita mea, așa că merge la Adelina, deși a fost blamată și comentată de toată lumea. Nu înțeleg de ce i se aduce în față trecutul, când mai important e prezentul. Nu cred că nu și-a asumat tinerețea, toată lumea știe că a fost dansatoare în Ibiza.

Pentru mine, însă, ea este o femeie cu trăsături frumoase, este un exemplu pentru toți, ea dă tonul la coafuri, dacă Pestrița apare cu părul scurt, jumătate din țară se tunde la fel. Ne-a reprezentat și în America, nu oricine ajunge pe covorul roșu, acolo n-a fost vorba despre Adelina, ci despre o româncă frumoasă, cu stil. Adelina are un caracter frumos și o familie minunată, îmi place că se promovează în mod decent, elegant”. Adelina Pestrițu a fost prezentă la gala E! People’s Choice Awards 2019, organizată în Los Angeles, unde a câștigat premiul „Best Romanian Influencer” (Cel Mai Bun Influencer din România).

Bianca primește doar bronzul. Ce zice Cătălin Botezatu, fostul ei iubit: ”Am pus-o pe locul al treilea, pentru că exagerează cu buzele, nu sunt pentru mărirea exagerată, nu-mi place”.

Pe locul al treilea se află Bianca Drăgușanu. Bote și-a explicat decizia: ”Când va afla, mă va suna instant, mă va face cu ou și cu oțet. Dar, ea știe că sentimentele mele pentru ea vor fi veșnice, până la capăt, și că va putea conta pe mine. Bianca Drăgușanu are picioare lungi, frumoase, ca bețele de troleu. Are multe operații estetice, dar nu aberante, nu e o păpușă gonflabilă, cum zic oamenii răi. Nu și-a scos coastele, nu și-a lungit picioarele, și-a pus sâni și și-a reparat dantura. Am pus-o pe locul al treilea pentru că exagerează cu buzele, nu sunt pentru mărirea exagerată, cum e cazul ei, nu-mi place.

În rest, Bianca este în trand cu operațiile estetice, aflate la modă și în America. Da, și Bianca și-a mărit și posteriorul, chiar dacă și înainte arăta bine. Acum arată însă și mai bine, așa că ”Trăiască cine i l-a mărit!”. Bianca a trecut prin cea mai spectaculoasă transformare a unei vedete din show-biz. La început, a fost ”Blonda lui Bote”. Mă bucur că, în timp, a putut deveni și altcineva, a învățat multe și de la mine, dar și de la viață. Bianca este o mamă bună, o femeie de afaceri pricepută, face lucruri de calitate, a evoluat. Și-a făcut banii ei, din reclame, din imagine, din atelierul de creație, în care muncește foarte mult. Oamenii sunt răi, când o critică”, ne-a mai spus Cătălin Botezatu, în interviul pentru playtech.ro.