EXCLUSIV Care este secretul din spatele afacerii Ramonei Gabor. Nu a mai văzut-o pe Monica Gabor de doi ani

În plină pandemie, românca noastră, Ramona Gabor, stabilită în Dubai, de mai bine de nouă ani, se descurcă de minune. Deși nu a mai văzut-o pe Monica Gabor din 2018, sora sa, și nici pe soțul acesteia, misteriosul Mr. Pink, cei doi au ajutat-o cu afacerea, care acum îi aduce un profit frumușel.Ramona ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, despre viața departe de țara natală, despre Monica, dar și debutul în afaceri.

Care este secretul din spatele afacerii Ramonei Gabor

Stabilită în Dubai, Ramona Gabor duce o viață îmbelșugată, motiv pentru care, în prezent, potrivit propriilor sale mărturisiri, făcute în exclusivitate pentru impact. ro, nici că se vede trăind într-un alt oraș:

“Locuiesc in Dubai de nouă ani. Așadar, este orașul pe care îl numesc acasă. Nu știu dacă voi rămâne definitiv aici pentru că viața este imprevizibilă, însă în acest moment nu mă văd locuind în alta parte”.

Fire întreprinzătoare, sora mai mică a Monicăi Gabor a fost implicată în mai multe proiecte, iar în prezent se descurcă de minune cu noua sa afacere, mai precis lansarea unei game de parfumuri, care sunt livrate în Europa, inclusiv în România. Vedeta ne-a spus, în exclusivitate:”

Nu și-a mai văzut celebra soră din 2018! Este ajutată în afacere de Monica Gabor și de Mr. Pink, cumnatul ei

Vedeta a fost sprijinită, în această afacere, și de sora sa, Monica Gabor, dar și soțul miliardar al acesteia, Mr. Pink. De cele mai multe ori, Moni este cea care îi redactează textele pentru promovare, iar afaceristul chinez e omul cu care Ramona se sfătuiește pe partea financiară. Deși sunt foarte apropiate, Moni și Ramona nu s-au mai văzut din anul 2018!

“Ne vedem zilnic pe video calls. Să sperăm că în 2021 vom reuși să ne reîntâlnim, toate trei”, ne-a mai spus Ramona. Aceasta a fost ultima oară în România, vara trecută, în luna august, dar fără a se întâlni cu Monica: “Am fost la Bacău, să-mi vizitez familia”.

În pandemie, respectă regulile de protecție: ”Port mască și iau suplimente cu vitaminele C, D și zinc”

Cât despre situația actuală, Ramona mărturisește că ea nu a fost afectată, la fel ca alte persoane, de pandemia de coronavirus.

“Din fericire, sunt una dintre persoanele care nu a avut virusul și, trăind in Dubai, mari schimbări nu pot spune că am simțit. Aici nu este acea stare de panică care a fost creată în Europa sau US. Cu toate acestea, Ramona este precaută pentru a evita infectarea cu noul virus: “Iau suplimente zilnic: vitamina C, D și zinc, port masca și încerc să mă spăl pe mâini cât mai des”.

Ramona Gabor nu se gândește la măritiș

Deși are 31 de ani, Ramona ne-a mărturisit că nu se gândește la măritiș. Cel mai mult, își dorește să se revadă cât mai curând cu surorile sale.