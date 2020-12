EXCLUSIV Cântăreața favorită a lui Băsescu trece prin momente cumplite. Are nevoie urgentă de bani pentru o operație periculoasă

Cristiana Dorin Costache (52 de ani), artista de top care odinioară reunea nume grele din politică la show-urile de pomină de la Restaurantul ”Cireșica”, din Olimp, printre ei numărându-se și Traian Băsescu, a ajuns la fundul sacului. Soțul acesteia, Sorin, de profesie inginer de sunet, a fost nevoit să se reprofileze, la vreme de pandemie, pentru a-și putea ajuta soția diagnosticată cu o boală grea, cancer osos: ”Soțul meu a rămas și el fără contracte muzicale, anul acesta, așa că, acum, când eu nu am niciun concert, el a fost nevoit să-și deschidă o mică afacere. Lucrează vaze tridimensionale, colorate. Am nevoie de 9.000 de euro pentru operația la coloană, sper să îi strângem cât mai curând”, ne-a declarat Cristiana, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

”Mă chinuiesc durerile de spate. Mai iau câte o pastilă pe bază de morfină, ca să pot sta în picioare”

Artista Cristiana Dorin Costache are, de mai bine de zece ani, dureri cumplite de coloană, pe care le mai ține în frâu cu pastile: ”Sunt un om activ, nu pot sta în pat, am o casă de întreținut, trebuie să gătesc, să fac curățenie, în plus, dacă sunt activă, mai uit de boală. Mă chinuiesc durerile astea de spate, e foarte greu, mai iau câte o pastilă de bază de morfină, doar așa pot sta în picioare”, a declarat celebra solistă, pentru Playtech.ro.

”Am o tumoră pe coloană, e o operație grea, nu se poate realiza în România, e cu risc foarte mare. Pot rămâne paralizată de la brâu în jos, în caz că medicul greșește”

Artista, care odinioară îl înveselea și pe Traian Băsescu, la Terasa ”Cireșica”, din Olimp, unde fostul președinte al țării petrecea vacanțele de vară, a decis să se opereze, în speranța că va scăpa de durerile atroce care nu îi dau pace. Numai că intervenția chirurgicală costă foarte mult pentru posibilitățile ei financiare: ”Am o tumoră pe coloană, e o operație grea, nu se poate face în România, ci în Turcia sau în Germania, e cu risc foarte mare, pot rămâne paralizată de la brâu în jos, în caz că medicul greșește ceva. Totul costă 9.000 de euro, ne chinuim să îi strângem”, a mai povestit interpreta, cu tristețe în glas, pentru Playtech.ro.

Soțul Cristianei vinde vaze tridimensionale, realizate din rășină de trestie de zahăr

Cristiana Dorin Costache și-a lăudat partenerul de viață, pe Sorin, care depune eforturi uriașe să o ajute financiar: ”Soțul meu e inginer de sunet și adesea mă însoțea la spectacole. Acum, e nevoit să se reprofileze, ca să putem supraviețui și să putem strânge banii pentru operație. El lucrează vaze superbe, în culori vesele. Pot fi un cadou elegant, pentru cei dragi. Sorin e totul pentru mine, mă adoră, ar face orice ca mie să-mi fie bine. Am mai avut un soț, cipriot, un om de afaceri bogat, care deținea magazine de bijuterii, însă actualul soț este pâinea lui Dumnezeu!”. Contactat de reporterii impact.ro, Sorin, soțul Cristianei, ne-a dezvăluit câteva lucruri despre noua afacere: ” Fac vaze tridimensionale, din rășină de trestie de zahăr, am făcut inițial câteva probe, le-am dăruit prietenilor, vin și comenzile, le voi vinde pe Internet”.

Artista regretă că nu a acceptat ajutorul lui Traian Băsescu: ”Îi sunt recunoscătoare că mi-a întins o mână de ajutor”

Cristiana ne-a mai povestit, în exclusivitate pentru impact.ro, de ce a refuzat ajutorul lui Traian Băsescu: ”Traian Băsescu știa de problemele mele, el tocmai se operase de hernie de disc. M-a sfătuit să renunț la infiltrațiile pe care le făceam ca să pot sta în picioare, la concerte. S-a oferit să-mi plătească operația la un spital din Viena, dar m-am cam temut. Nu eram pregătită pentru operație. Poate, dacă o făceam atunci, acum nu mai suportam aceste dureri. Oricum, o să-i rămân mereu recunoscătoare pentru faptul că, la greu, mi-a întins o mână de ajutor, gest pe care nu l-au făcut nici măcar unele rude pe care cândva le-am ajutat cu bani ”, a mai completat Cristiana, în confesiunea sa pentru Playtech.ro.