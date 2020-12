Ce face acum cântăreața pentru care Băsescu a fugit de SPP. Interviu fără perdea, ce gest îi făcea fostul președinte (EXCLUSIV)

I-a cântat șapte ani la ureche lui Băsescu, însă nu-și vorbesc din 2012. Solista ne-a povestit ce semn îi făcea Traian, la ”Cireșica”, să se oprească din cântat, atunci când obosea.

Ce face acum cântăreața pentru care Băsescu a fugit de SPP

Cristiana Dorin Costache (52 de ani), artista cu voce de aur, care i-a cântat fostului președinte Traian Băsescu la toate petrecerile cu ștaif de la restaurantul ”Cireșica”, din Olimp, dar și la evenimentele de familie, are amintiri de neuitat cu omul politic. Din păcate, de opt ani, Traian Băsescu, cel care odinioară îi oferea cântăreței preferate trandafiri galbeni, și de dragul căreia se ascundea și de SPP-iști, ca să-i savureze piesele, nu-i mai vorbește: ”S-a supărat pe mine, nu vorbim de opt ani. N-am putut ajunge să cânt la nunta fiice lui, Elena, pentru că aveam programată o altă nuntă în provincie, luasem și arvună. Traian a vrut să trimită elicopterul după mine, dar am refuzat, nu-i puteam lăsa pe ceilalți meseni fără program artistic”, a povestit artista, într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro. Cristiana, care în urmă cu 11 ani a fost diagnosticată cu cancer osos, are și acum dureri puternice și doar pastilele pe bază de morfină îi mai alină suferința. Medicii i-au propus o operație, în străinătate, dar se teme: ”Dacă medicii greșesc, risc să rămân paralizată de la brâu în jos!”

Care erau piesele preferate ale lui Traian Băsescu?

În prima seară în care ne-am cunoscut, era în vara lui 2004, Traian Băsescu a dansat pe muzică țigănească, s-a dus vestea, fusese dată filmarea pe la toate posturile tv. Apoi, pentru el, mai ales după ce s-a operat de hernie de disc, eu cântam doar melodii mai lente. Traian și soțul meu, Sorin, inginer de sunet, aveau un semn, în ringul de dans. Când Băsescu obosea, în timp ce dansa cu soția lui, Maria, ridica un deget. Știam atunci că vrea să se așeze și scurtam piesa. Îi plăceau piesele ”Caravana”, ”Eu te-am iubit” și piesa de pe coloana sonoră a filmului ”Titanic”.

Cum era turistul Traian Băsescu la petrecerile de la ”Cireșica”?

Era un domn, niciodată nu a plecat din ring în timp ce cântam, era o formă de respect. Mi-a plătit toate evenimentele private, timp de 8 ani, cât am colaborat, nu a profitat că e președinte, mi-a plătit și toate discurile pe care le cumpăra la ”Cireșica”. Trimitea ospătarul, ca să-mi aducă banii.

Vă oferea bani pentru dedicațiile muzicale?

Nu, dar îmi dăruia trandafiri. Primul buchet de flori a fost unul de trandafiri galbeni. Traian Băsescu mi l-a adus personal la scenă și mi-a zis: ”Doamnă, v-am adus trandafiri galbeni, ca să vă asortați cu rochița!”.

Ați mai păstrat legătura cu Traian Băsescu? Se zvonește că ați refuzat să cântați la nunta fiicei lui, Elena, deși a vrut să trimită elicopterul să vă aducă de la o altă nuntă din provincie..

Din păcate, eu și Traian Băsescu nu am mai vorbit din 2012, de la nunta fiicei lui, Elena. Mă sunase soția lui, Maria, cu trei zile înainte de eveniment, ca să mă invite. Numai că ei nu știau că luasem arvună cu un an înainte, la o altă nuntă, dintr-o localitate unde se agață harta în cui, într-o familie de preot, aveau peste 600 de invitați. Maria m-a înțeles, dar după o jumătate de oră m-a sunat Traian, de pe număr privat. Mi-a zis: ”Am înțeles că nu vii la nunta Elenei. Măi, nu se poate! Trimit elicopterul după tine!”, îmi tot repeta el. Un sfert de oră m-a rugat. Dar nu aveam pe cine să las dincolo, la cealaltă nuntă, și acei oameni nici nu voiau pe altcineva. De atunci, între mine și Traian Băsescu s-au răcit relațiile. În plus, eu cântam toate melodiile lui Aurel Tămaș, ”Caravana” și ”Tu m-ai iubit”, care îi plăceau lui Traian. Și solistul era invitat la acel chef. Cu doamna Maria am mai vorbit, dar cu Traian, nu, de la acea nuntă. Nu-l condamn că s-a supărat, era președintele țării, iar eu l-am refuzat, deși fără voie.

Se întâmpla ca la ”Cireșica” să petreacă în același timp și politicieni rivali?

Desigur, într-o seară, la un moment dat, erau patru politicieni, în colțuri diferite. La o masă statea Vadim Tudor, la alta era Varujan Vosganian, la alta Voiculescu și la alta Băsescu. Vadim a vrut să-mi dăruiască atunci niște cărți, asta după ce a râs de mine pe la tv că Băsescu dansase pe muzică țigănească alături de noi. Mi-a vorbit frumos. Mi-a zis că nu mă cunoștea și că de aceea a spus ce a spus.

Totuși, Traian Băsescu a dorit să vă ajute, când a aflat că vă confruntați cu probleme de sănătate și l-ați refuzat și atunci..

Da, Traian Băsescu s-a oferit să îmi plătească el operația, la medicul care l-a operat și pe el de hernie de disc, dar am refuzat. Din orgoliu, nu știu de ce, deși toți din jurul meu îmi spunea să îi accept ajutorul, era președintele țării. Acum, privind în urmă, parcă îmi pare rău, poate viața mea ar fi fost mai bună, poate scăpam de atunci de problemele de sănătate.

Ați fost diagnosticată în 2009 cu cancer osos. Cum vă mai simțiți?

În continuare sunt pe morfină, am mari dureri și acum am, când vorbim. Inițial, luam niște pastile din Cehoslovacia, pe bază de opium, apoi am trecut pe medicamentele pe bază pe morfină. Dimineața mă trezesc anchilozată, dar trebuie să fac treabă, nu pot sta în pat. Când stau în picioare e chin, mai ales pe tocuri. Mi-e dor de scenă, de televiziune, de emisiuni, să merg să cânt, să mă vadă lumea…

Vă pregătiți pentru operația la coloană. Cât costă?

Ce am eu, acea tumoră la coloană, poate fi operată doar la un spital din Germania sau din Turcia, operația costă 9.000 de euro, dar nu-mi permit acești bani. Am lucrat 40 de ani, dar nu am nici asigurări de sănătate, căci doar 8 ani am trecuți pe cartea de muncă, apoi mi-am ajutat foarte mult familia. Am câștigat mulți bani, dar n-am reușit să strâng. Locuiesc la bloc, în Pantelimon, n-am averi. Cânt de la 14 ani, mergeam cu tata de mână, aveam program de câte 15 minute, la patru localuri.

Ce riscuri implică această intervenție chirurgicală?

Dacă doar cu un vârf de ac îmi greșesc medicii ceva, risc să rămân paralizată de la brâu în jos. Mi-e și teamă s-o fac.

Povestiți-ne despre episodul în care Traian Băsescu a fugit de SPP-iștii care îl păzeau la vila din Olimp, ca să vină la ”Cireșica”, să vă asculte..

Lui Traian îi plăcea la ”Cireșica”. În prima zi a venit cu Bodo, fostul lui ginere, apoi a luat-o pe Maria, soția lui, de mână, și au venit pe plajă până la Cireșica, ei locuind la vilele de protocol din Olimp. SPP-iștii l-au tot căutat, el petrecea cu noi. Mai mult, Traian și Maria țineau geamul deschis la baie și auzeau când eram anunțată prin microfon să cânt. Atunci părăseau vila lor și veneau repede, căci eram oarecum aproape.

Se apropie Sărbătorile de Iarnă. Cum vă pregătiți?

Din păcate, de 8 ani de zile, pentru mine nu mai e Crăciun. Pe 25 decembrie a murit mama, a foarte bolnavă, a făcut cancer, ne-am chinuit vreo doi ani de zile, a stat imobilizată de ani. De Crăciun seara am cântat, iar de Revelion avea alt contract. Mama a murit pe 25 de decembrie, și la pomana de 40 de zile a murit tata.